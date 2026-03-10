Caso Cuadernos: en una audiencia clave, el Tribunal resuelve si se anula el juicio contra Cristina Kirchner

NACIONALES

A partir de las 9 de la mañana, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) comunicará su decisión respecto de los 55 planteos de las defensas con los que buscan que el mayor juicio en materia de corrupción, no continúe. El caso de los Cuadernos tiene como principal acusada -como jefa de una asociación ilícita y cohecho-, a Cristina Kirchner. Hace dos semanas, la fiscalía y la querella pidieron rechazar los pedidos de nulidad.

A lo largo de las primeras 13 audiencias de este juicio que tiene a la ex presidenta como principal acusada, junto a otros 19 ex funcionarios y a 65 empresarios, se escucharon los requerimientos de elevación a juicio: la maniobra investigada y los delitos cometidos por cada uno de los imputados.

Con la feria judicial de verano concluida, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, se reanudó el debate en febrero y se hizo lugar a las cuestiones preliminares.

En esa instancia se escucharon los planteos de las defensas, que de forma unánime reclamaron la nulidad del juicio.También se cuestionó la veracidad de los cuadernos que escribió Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.

Los manuscritos fueron el puntapié inicial de la investigación, en la que leugo se realizaron más de 300 medidas de prueba. Una pericia técnica determinó que en tres de los ocho cuadernos, hubo adulteraciones: modificando direcciones y nombres. Sin embargo, otro informe pericial confirmó que las copias iniciales incorporadas al expediente, guardan concordancia con los cinco originales y que el autor de los mismos fue Oscar Centeno.

Para el abogado de Cristina Kirchner, los cuadernos fueron fraguados y no pueden ser tomados como medida de prueba. Asimismo, al igual que otras defensas, se señaló que las confesiones de los 31 imputados colaboradores f ueron realizadas bajo extorsión. Motivo por el cual, requirieron que no sean tenidas en cuenta.

Después de escuchar a todas las defensas, el TOF 7 corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que dé a conocer su postura frente a los reclamos expuestos a lo largo de estas semanas. Anticipando el rechazo a todos los pedidos, la fiscal general Fabiana León se opuso a los pedidos de nulidad que ponían bajo sospecha la investigación impulsada por su colega Carlos Stornelli.

La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no había “argumentos suficientes para sostener las nulidades en esta etapa” del debate oral y público, y volvió a reiterar que el ámbito natural "para discutir la culpabilidad o inocencia de las personas, es el juicio oral”.

La querella representada por la UIF también se opuso a las nulidades. “Lo que aquí se ha pedido es la nulidad absoluta de toda la causa y eso requiere algo más que afirmaciones enfáticas”, dijo el abogado Mariano Galpern.

Al fundamentar su postura, el organismo antilavado sostuvo: “Aquí no existe ninguna nulidad que invalide este proceso. Ninguna de las defensas ha logrado demostrar la existencia de un acto concreto afectado. Este proceso superó todas las instancias de control”.

Galpern explicó que en este expediente “no hay un acto concreto viciado”, e hizo referencia puntual al planteo de la ex Presidenta: “La defensa de Cristina Fernández habló de matriz pero la nulidad no se declara por matriz, se declara por perjuicio concreto y acá no se probó ninguno ”.

Fue en consecuencia, que el organismo antilavado, solicitó que se rechacen los cuestionamientos y planteos de nulidad del juicio “basados en la supuesta adulteración de los cuadernos de Centeno” y añadió que para que exista nulidad “debe demostrarse perjuicio concreto”.

Un aspecto central en los planteos de muchos abogados refiere al rol de la UIF como querellante. Entienden que el decreto presidencial que corre al organismo para intervenir penalmente como acusador, tiene efecto inmediato en este juicio.

El abogado explicó que el decreto en “ningún pasaje ordena desistir de las querellas ya iniciadas. En ese decreto ”siempre se habló a futuro”, afirmó el abogado del organismo al rechazar planteos de las defensas para que sea apartado de ese rol”. Confirmando que no se retirará del juicio de los Cuadernos, el asesor letrado dijo que “la estabilidad de las decisiones forma parte del debido proceso y esta causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la querella de la UIF”.

