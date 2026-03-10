La urgencia de La Libertad Avanza por consolidar una mayoría anti K en el Senado

En medio de un proceso de reconfiguración del Senado, la mayoría conseguida por Patricia Bullrich le da cierto alivio al Gobierno para avanzar con las reformas que buscará impulsar en la segunda mitad del mandato de Javier Milei , aunque el oficialismo no tiene garantizado que pueda mantener a los 47 senadores alineados .

La jefa del bloque de La Libertad Avanza había declarado que con la designación de la peronista anti K Carolina Moisés (Jujuy/Convicción Federal) como vicepresidenta de la Cámara alta se iba a consolidar la mayoría que dejaba al oficialismo a un senador de los dos tercios.

Sin embargo, el panorama para Bullrich no es sencillo porque los partidos tradicionales, tanto el peronismo como el radicalismo, atraviesan un proceso de reordenamiento. Por ejemplo, Convicción Federal, un espacio con el sello de los gobernadores anti K Raúl Jalil , Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz , no acompañará todas las votaciones y defenderá cada vez más sus intereses políticos a medida que se acerquen las elecciones del próximo año.

Por ahora, los libertarios dieron un gran golpe al pasar de una bancada con 7 representantes a los 21 que alcanzó con la incorporación de Luis Juez, quedando cerca del peronismo que tiene la primera minoría con 23.

Sin embargo, es difícil proyectar hasta dónde llegará el acompañamiento de los gobernadores, ya que a partir de la segunda mitad de año cada uno pasará a defender su poder territorial. "Ningún gobernador le va a prestar la chaira a su verdugo", graficó un operador del Senado.

Pero Karina Milei anticipó durante la reunión de la mesa nacional de La Libertad Avanza que la intención es presentar candidatos propios en cada distrito, lo que podría tocar el poder de los gobernadores aliados.

Pero más allá de cómo se muevan los gobernadores, al analizar cada uno de los aliados del Gobierno aparecen distintas realidades. El radicalismo, que comanda el correntino Eduardo "Peteco" Vischi, por ejemplo, está dividido entre aquellos que tienen terminal en sus provincias y los llamados sin tierra.

Al menos 3 senadores de la UCR no responden a un gobernador: Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). Eso les permite moverse con cierta autonomía y no quedar condicionados a la hora de votar aunque en general mantienen conducta partidaria. Abad, por ejemplo, votó en contra algunos artículos de la reforma laboral.

Pero al mismo tiempo, los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, que son parte del bloque radical, están en sintonía con Maximiliano Pullaro , uno de los gobernadores promotores de Provincias Unidas, un armado variopinto con más músculo político en Diputados.

Los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez están online con Alfredo Cornejo , uno de los socios más firmes de Javier Milei entre los gobernadores aliados. Mientras que el correntino Juan Pablo Valdés tiene a Vischi y a Gabriela Valenzuela y el chaqueño Leandro Zdero cuenta con Silvana Schneider.

Aunque los radicales parecen estar alineados con el Gobierno, desde el bloque del segundo piso advierten que será "ley a ley" . "Tácticamente cada gobernador hace lo suyo, pero la estrategia la tiene que definir el Comité Nacional que tiene la misión de construir una alternativa nacional", advirtió un legislador a Clarín.

El PRO es otro de los bloques fieles al Gobierno, aunque en el tratamiento de cada tema puede surgir alguna diferencia planteada por Mauricio Macri . Se dio durante la reforma laboral, cuando reclamaron que se mantenga el artículo que habilitaba el pago de sueldos con billeteras virtuales, punto que se dio de baja por recomendación del Banco Central.

Si bien el misionero Martín Goerling suele respetar las decisiones partidarias, sus compañeras Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) pueden plantarse frente a aquellos proyectos que tengan impacto en sus provincias.

Al mismo tiempo, el macrismo decidió sumarse al interbloque Impulso País , un espacio que también integran los dos representantes de Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi. Sin embargo, ese armado es para cuestiones administrativas del Senado, ocupar comisiones y no tiene como misión fijar una posición política.

"Camau" Espínola es uno de los alfiles más firmes del armado dialoguista, pero Vigo, por ejemplo, se abstuvo en la votación de la ley que bajó la edad de imputabilidad de los 16 a 14 años, uno de los pilares de la política de Milei. Ávila paso a responder al gobernador Osvaldo Jaldo y Terenzi está alineada con Ignacio "Nacho" Torres, por lo que no siempre vota a favor del Gobierno.

Pero dentro del voto duro que suma Bullrich están los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes responden a Carlos Rovira, que deberá resolver como contrarresta el crecimiento de los libertarios en la provincia sin tener que romper el diálogo con el Gobierno.

En el mismo casillero colocan a la salteña Flavia Royón, quien responde a Gustavo Sáenz, que desde el año pasado viene intentando consolidar un armado de gobernadores peronistas no K para negociar con el Gobierno .

La neuquina Julieta Corroza, que está en línea con el gobernador Rolando Figueroa , anticipó que no siempre acompañará al oficialismo porque en la votación de la ley de Glaciares se abstuvo. Mientras que un capítulo aparte es la situación de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano que están entre los 47, pero suelen negociar voto a voto.

En síntesis, Bullrich construyó una mayoría con los aliados, pero no tiene garantizados los votos , más allá de que la ex ministra le haya dado un poco más de protagonismo a los aliados, que ya avisaron que a partir de las próximas semanas van a empezar a poner sus proyectos en debate.

