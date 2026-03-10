Argentina Week en Nueva York: la seducción a los inversionistas comenzó con un cóctel y sigue con un discurso de Javier Milei

NACIONALES

En un restaurante italiano de la calle 56, en el Midtown de Manhattan, cenaban Bill y Hillary Clinton y en otro, a pocos metros, Cillian Murphy , el actor de Peaky Blinders . Pero la fila larga de personas de traje oscuro se veía en el coqueto edificio de al lado, el consulado argentino en Nueva York , donde unas 400 personas sortearon pacientemente los controles de seguridad y abarrotaron anoche el edificio en el cóctel de lanzamiento del Argentina Week , un encuentro de funcionarios, banqueros e inversionistas con intereses en el país que tendrá este martes su jornada principal en la sede del JPMorgan con el discurso del presidente Javier Milei .

En el imponente y flamante edificio del JP Morgan, el Presidente dará la campana de largada con una reunión con el CEO Jamie Dimon y luego un discurso ante más de 400 invitados. El evento estaba originariamente pensado para 120 personas, pero hubo 400 inscriptos y quedaron 500 afuera, dijeron desde la organización. Hay invitados unos 128 CEOs, 42 fundadores de empresas y 26 presidentes. El 30% son compañías argentinas, un 20% empresas con líderes argentinos radicadas fuera del país y un 50% de estadounidenses y globales.

Gobernabilidad y consenso . Eso -en resumen- vinieron a vender once gobernadores de diferentes signos políticos. También ofrecen oportunidades para posibles inversiones en sus terruños, en minería y energía, sobre todo.

En el cóctel inaugural del consulado, relajado, un antiguo aliado electoral de Cristina Kirchner se mostró entusiasmado con el potencial de la postal. “ Once gobernadores de diferentes provincias y colores políticos que dicen lo mismo que el Gobierno. No se vio en los 43 años de democracia ”, razonó el experimentado dirigente provincial, viejo lobo de la política.

Manuel Adorni lo dijo de manera y explícita durante el discurso que leyó desde las escaleras frente a un auditorio bullicioso. “ Queremos construir confianza, queremos sentar las bases para una relación de largo plazo ”, sostuvo.

En la noche del lunes, ejecutivos argentinos y empresarios argentinos, ministros, gobernadores, inversionistas y consultores conversaban codo a codo distribuidos en todos los salones de los dos pisos del consulado, porque el espacio no alcanzaba. Mientras los mozos servían empanaditas, pequeñas albóndigas bocaditos y alfajorcitos de maicena, en las barras había malbec KungFu y un torrontés Dos Minas para amenizar.

Los más solicitados en las charlas eran el ministro Luis Caputo, su vice José Luis Daza, el viceministro de Economía Daniel González , el presidente del Banco Central Santigo Bausili y al embajador Alec Oxenford, el organizador del evento. También estaba el ministro de Salud, Mario Lugones y una decena de gobernadores.

Por allí se veía a Eduardo Escassany , presidente del Galicia; a Gustavo Manrique, CEO del Supervielle; Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy y Betina Bulgheroni, presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. También al ex ministro José Luis Manzano, de Integra Capital, Francisco De Narváez; Martín Varsavsky; representantes de mineras como Río Tinto, McEwen y Glencore y First Quantum y otras empresas como Ventus, Coca Cola, Uber, OpenAI, VISA, BHP, Doy y Energy X.

“ Esto está que explota, es un volcán, mucha energía ”, dijo risueño Martin Migoya, uno de los fundadores de Globant. “Necesitábamos esto”, agregó.

“Esto me parece espectacular”, relató Marcelo Mou, vicepresidente de Red Chamber, una compañía pesquera de EE.UU. que desde hace 10 años está presente en Chubut y es la única estadounidense en el sector pesquero en Argentina, con 600 empleados. “La intención es seguir creciendo e invirtiendo” y elogió la reforma laboral que impulsó el Gobierno.

Casi todos los gobernadores que habían estado al mediodía en el Consejo de las Américas con el ministro de Economía, Susan Segal e inversores, se presentaron en el cóctel.

“Tenemos para ofrecer al mundo alimentos, tenemos arroz, cítricos , ganadería, industria forestal”, se entusiasmaba el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés, que conversaba con el consultor y analista político Alejandro Catterberg.

Muy cerquita de él, el CEO de YPF Horacio Marín y el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa se elogiaban mutuamente hasta que se tentaban . “ No podríamos hacerlo sin YPF ”, decía el gobernador. “ No podríamos hacerlo sin Neuquén” , razonaba el ejecutivo.

Alguien le recordó con ironía al gerente general de la petrolera estatal que podría haber estado en el lugar de Adorni, que en ese momento hablaba ante los asistentes, si Javier Milei le hubiese hecho caso a Mauricio Macri . “A mí déjenme acá, nunca quise otra cosa”, insistió el exTechint .

Empresarios petroleros y dirigentes políticos calculan que el sector necesita una inversión de US$ 210 mil millones para que se extraiga de Vaca Muerta todo su potencial. Afirmaban, varios actores, que todas las empresas nacionales del sector ya invirtieron. “ Falta que la pongan los de afuera. Para eso sirve todo esto ”, argumentó un jugador importante del mercado nacional. La apreciación valía para otros rubros.

El optimismo de los gobernadores para el largo mediano y largo plazo -“la nueva década del 30´que imaginan- chocaba con sus análisis de la coyuntura. “ Está muy complicado, difícil, la plata no le alcanza a la gente, es verdad ”, se sinceró uno de ellos.

El ejecutivo de una empresa de consumo masivo -que viajó a Estados Unidos para apoyar más que para buscar inversiones- reconocía que la economía está paralizada, pero así y todo se muestra optimista para lo que viene. “ Va a tardar más, pero va a llegar ”, consignaba.

El jujeño Carlos Sadir , acompañado por su ministro de minería, promocionó el litio de su provincia y el tabaco. El cannabis (medicinal) que tanto se huele en las calles de Manhattan desde su legalización para uso recreativo hace cinco años todavía representa una porción ínfima de la producción de la provincia .

Ni la guerra -que le robó parte de la agenda - calmar la emoción de los más entusiasmados. El embajador Oxenford replicó la idea de la Brazil Week, que se desarrolla desde hace 14 años. En la primera edición de la versión argentina, los delegados del Gobierno creen que ya superaron al gigante latinoamericano.

Diego Sucalesca , a cargo de la Marca Argentina, y hombre de Karina Milei , saludó a cada uno de los 400 asistentes en la sede consular. Minería, energía, agricultura y producción farmacéutica son los activos argentinos sobre la mesa para mostrarle a los inversores de Wall Street. Eso explicó también la presencia del ministro de Salud Mario Lugones , que se mantuvo alejado de la multitud.

Había tanta gente en la sede consular que Perón ordenó comprar en 1947, que Adorni -desde el atril ubicado en las escaleras- tuvo que pedir silencio a los reunidos en la planta superior, un mensaje que la traductora también tradujo.

Primero habían hablado el cónsul de Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, y Oxenford, que contó que habían empezado a organizar el evento en 2024.

La gran mayoría de los invitados participarán de las dos jornadas del Argentina Week, este martes y el miércoles, organizadas por la embajada argentina, el JP Morgan, el Bank of America y Kaszek, copatrocinada por el Council de las Americas, el Citi, la Cámara de Comercio de EE.UU y Amcham, la cámara de comercio argentino-estadounidense.

Después de su discurso este martes en la sede del JPMorgan, el presidente Javier Milei, que en la noche del lunes había participado de la Gala Anual J100 del diario judío The Algemeiner, viajará el mediodía a Chile para asistir a la asunción de José Kast.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín