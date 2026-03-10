Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente habla en la apertura de la Argentina Week 2026 con el objetivo de atraer inversiones para el país

Javier Milei inaugura este martes 10 de marzo la Argentina Week 2026 , un encuentro que se realiza en Nueva York donde intenta atraer inversiones para el país. En la previa, el presidente tendrá un breve encuentro con el CEO de JP Morgan. Todas las novedades del Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín .

El Presidente recibió un reconocimiento en la ceremonia desarrollada en Nueva York y reiteró su apoyo hacia Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto con Irán.

“Ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre. Le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva bajo su tiranía”, dijo luego de recibir el premio “Guerrero de la Verdad”.

En el contexto de su participación en el Argentina Week, el goberbnador de Chubut afirmó que "la Patagonia tiene todo para convertirse en uno de los motores del desarrollo argentino". Entre ellos, mencionó la "energía, grandes extensiones de tierra, uno de los mejores recursos eólicos del mundo, talento humano y un enorme potencial para generar trabajo y crecimiento".

"Nuestro desafío es claro: seguir generando las condiciones necesarias para que las inversiones lleguen, se desarrollen y se traduzcan en más producción, empleo y oportunidades para nuestra provincia", relató en su cuenta de X.

Este lunes, al caer la tarde en el kilómetro 225 de la ruta 9, las banderas, los globos gigantes de distintos expositores y el tumulto de las cuatro por cuatro de quienes armaron los stands, ya anticipaban lo que será hoy el arranque de la mayor exposición del campo de América latina y en el podio de las mundiales.

Expoagro cumple 20 años en esta edición y lo celebra con record en el numero de expositores, que superan los 700 y de público, además de un remate de 160.000 cabezas de vacunos. Seguir leyendo .

En la apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador volvió a marcar sus diferencias con el gobierno nacional y reclamó que los recursos retenidos a la provincia “representan una deuda acumulada de más de 1.000 millones de dólares”.

“Milei gobierna para una economía financiera que deja de lado a la mayoría absoluta", sostuvo el mandatario. “Nosotros sí sabemos para quiénes gobernamos: para quienes necesitan un Estado presente, que no los abandone", agregó, segpún consignó el sitio Medios Rioja.

En tanto, descartó algún tipo de “sometimiento” a la administración nacional. “La Rioja no pide limosnas, exige lo que le pertenece por derecho propio. No nos arrastraremos ni seremos sumisos ante el poder central", afirmó.

Como parte de la Argentina Week, los gobernadores de Salta, Catamarca y Jujuy se reunieron con directivos de la minera Río Tinto, que confirmó el inicio de las exportaciones de litio desde el proyecto Rincón, en la Puna salteña.

Según señaló Sáenz, se trata del primer envío comercial de 200 toneladas de carbonato de litio con destino al mercado asiático. "Seguiremos trabajando en la articulación público-privada para impulsar una minería sostenible, con licencia social, que genere desarrollo y empleo para los salteños", contó en su cuenta de X.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que juró en el cargo días atrás, anunció que mantendrá los veedores en la AFA que habían sido propuestos por el desplazado Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo. Además, confirmó que ya designó al nuevo titular de la UIF.

En diálogo con LN+, el ministro dijo que para "evitar suspicacias" decidió "mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior Inspector General de Justicia".

El gobernador de Cordoba, junto con varios de sus pares, asistió al evento organizado por la Embajada de Argentina en Estados Unidos, donde destacó "la capacidad productiva, la excelencia de los recursos humanos y el virtuoso esquema de articulación entre el sector público y el privado" de su provincia con el objetivo de atraer inversiones.

"Fue una excelente oportunidad para seguir mostrando las oportunidades que ofrece la Argentina y, en particular, Córdoba, el corazón productivo del país", dijo.

En ese contexto, consideró que "la macroeconomía no es un tema menor" porque "contar con niveles de inflación propios de un país normal y con reglas de juego claras es indispensable para que lleguen inversiones".

Pablo Quirno informó que este lunes, otros 97 ciudadanos argentinos afectados por el conflicto bélico en Medio Orientr pudieron salir de los Emiratos Árabes Unidos "gracias a las gestiones de Cancillería y de la Embajada argentina en ese país.

Durante febrero se vendieron en el país 42.026 vehículos cero kilómetro, lo cual representa una caída de 5,7% contra igual mes del año anterior, según informó este lunes la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

De esta forma, en el primer bimestre del año fueron patentadas 108.480 unidades, un 4,9% menos que los 114.086 vehículos de igual período de 2025.

Previo al inicio del evento que llevó al prPresidente a Estados Unidos, Alejandro Oxenford sostuvo en sus redes sociales que lel objetivo de la actividad es "mostrar una nueva Argentina al mundo".

"La Argentina que queremos mostrar es la que avanza bajo el liderazgo de Javier Milei: un país comprometido con la apertura, la confianza y la promoción de inversiones que tienen el poder de transformar nuestro futuro", escribió en su cuenta de X.

En el contexto del Día de la Mujer, la diputada de Unión por la Patrioa participó este lunes de la movilización hacia Plaza de Mayo "en rechazo a las políticas regresivas y reformas esclavistas de Milei y en defensa de los derechos conquistados".

"Las mujeres volvimos a las calles y en la previa nos acercamos a San José 1111 para reclamar por la libertad de Cristina, quien nos abrazo desde el balcón", contó en su cuenta de X

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires criticó al gobirenos de la provincia por oponerse a la baja de tasas municipales y aseguró que “cuando a la política de la provincia de Buenos Aires le tocan la caja, enseguida aparecen las excusas”.

Las declaraciones del funcionario se escucharon un encuentro con dirigentes libertarios en San Nicolás, donde afirmó que “la gente, los comerciantes y productores rurales tienen que tener bien en claro que ‘una tasa no tiene contraprestación, no es una tasa” sino que “es un robo al vecino”.

En esa línea, sostuvo que Buenos Aires “es la provincia que más carga genera impositivamente sobre sus vecinos con tasas que no tienen ninguna contraprestación”.

"Vamos a ganar", aseguró Javier Milei este lunes sobre los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que abrieron un frente de guerra en Oriente Medio con consecuencias aún imprevisibles. No hizo falta que aclarara a quién se refería.

Lo repitió al final, cuando le preguntaron sobre el destino de la guerra. "Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con EE.UU. e Israel. El mundo se salvó por un centímetro, la bala que no le pegaron a Trump", dijo antes de pronosticar que la frutilla del postre será la liberación de Cuba.

Tras los cuestionamientos que hizo a la Policía de la provincia de Buenos Aires, Javier Milei le pidió a la ministra de Seguridad de Javier Milei que "no balbucee en contra" de la fuerza provincial.

"Si es ministra e identifica algún "foco infeccioso", su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo. Trabaje como corresponde, no calumnie en medios a los agentes que ponen el cuerpo todos los días", escribió en su cuenta de X.

En el mismo sentido, el funcionario se expresó en rechazo a la gestión de Javier Milei, a la que acusó de "profundizar la desidia". "No invierten, no planifican y no gestionan. Lo más grave es que, mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, usted difama a una fuerza que sí trabaja", reclamó.

El diputado de la Coalición Cívica consideró que el Presidente "y su círculo más íntimo" están "hasta las bolas" por la causa de la criptomoneda $LIBRA, luego que se conociera un borrador del contrato que Javier Milei con Hayden Davis.

"Cada vez que vemos las pruebas que van a apareciendo y que, a su vez, también estaban en el informe final de la Comisión Investigadora, muestran que Javier Milei y su círculo más íntimo están hasta las bolas", declaró a Radio 10.

En tanto, evaluó que "la actitud de (Eduardo) Taiano y del propio juez federal (Marcelo) Martínez de Giorgi es muy grave porque está claro que acá está habiendo encubrimiento".

En modo expresamente opositor y luego de reunirse a fines de febrero con la expresidenta Cristina Kirchner, el diputado del Encuentro Federal rechazó que "la únuca bandera del peronismo" sea "frenar a Milei". En ese sentido, afirmó que "hay 2027 si hay inteligencia política".

"Hay que construir un mundo de ideas y analizar la realidad con rigor. Algunos descubren ahora la destrucción del salario tras meses de silencio, validando paritarias por debajo de la inflación", escribió en sus redes sociales.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, denunció este lunes que FATE "no pagó las quincenas de sus trabajadores aun estando en plena conciliación obligatoria" y advirtió una complicidad del Gobierno.

"A Madanes Milei le dice “Don Gomita”, pero le permiten todo, mientras reprimen a quienes nos manifestamos en defensa de los puestos de trabajo", marcó Bregman en redes sociales.

El ministro de Economía Luis Caputo se encontró este lunes con los gobernadores argentinos en el Consejo de las Americas, en Nueva York, para conversar con inversionistas sobre las oportunidades que ofrecen las provincias argentinas. Al ingresar al encuentro, el funcionario fue consultado por el impacto en Argentina de la ofensiva de EE.UU. e Israel con Irán y el aumento del petróleo. Dijo que en el Gobierno creen que la guerra será “de corta duración” y remarcó que no cree que afecte demasiado al país: “El mayor escudo que podemos tener contra un shock externo, y que nunca Argentina hizo, es tener los números económicos en orden”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó este fin de semana a la provincia de Mendoza y estuvo presente en la Sociedad Rural del Valle de Uco, donde brindó una breve conferencia. Mientras el presidente Javier Milei se encuentra de viaje por Estados Unidos, la Vicepresidenta marcó que "es muy difícil gobernar un país que no conocés" y señaló la importancia de "conocer provincia por provincia".

"Hay que conocer los pueblos, y hay que dar respuestas, hay que ir por tierra, hay que parar y cargar en YPF como el resto de los ciudadanos o tomarse el cafecito en el mismo lugar que los ciudadanos. Es muy difícil que puedas gobernar un país si no sos un ciudadano que vive la misma realidad", expresó.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó este lunes en redes sociales una sanción millonaria a UTA y La Fraternidad, gremios de colectiveros y tranviarios, respectivamente, por haber acatado al paro general de la CGT en el marco de una conciliación obligatoria.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para saber quién viajó en la comitiva que acompañó a Javier Milei a Estados Unidos y cómo se pagó ese viaje, tras la difusión de una imagen donde se ve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Estados Unidos junto a su esposa.

"El avión presidencial no es un taxi, que te llevo de onda. Hay un costo, hay temas de seguridad, cuestiones protocolares y el Gobierno tiene que dar explicaciones por esto", expresó Paulón en sus redes sociales.

Tras su paso por Estados Unidos y Chile, el presidente Javier Milei estará el sábado en España para cerrar el Madrid Economic Forum. Así lo anunció el organizador del evento y fue confirmado por el propio mandatario en redes sociales.

Milei se encuentra en Nueva York para inaugurar la Argentina Week 2026. Más tarde esta semana viajará a Chile para estar presente durante la ceremonia de asunción de José Antonio Kast.

El presidente Javier Milei encabeza un viaje al exterior rodeado de una gran comitiva política que incluye a funcionarios del Gobierno nacional y también aliados que no integran La Libertad Avanza, entre ellos, 10 gobernadores que lo acompañan en Argentina Week, el evento organizado en Nueva York para atraer inversiones.

Entre hoy y el jueves, asistirán a la actividad, en la que se hablará de minería y energía, los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Horacio Marín, CEO de YPF, anunció este lunes que la petrolera "no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles", en un marco de "volatilidad del precio internacional del petróleo" producto del conflicto bélico con Irán.

"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", afirmó Marín en redes sociales.

A horas del inicio de la Argentina Week 2026 en Nueva York, el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, señaló que "en 100 años no ha habido un roadshow (gira) de Argentina donde se presenten las oportunidades tan claramente y -aunque todavía no ha empezado- con tanto interés".

"Cuando imaginamos este evento, apuntábamos ambiciosamente a 150 participantes. Hay más de 400 inscriptos y más de 500 personas en lista de espera. El nivel de interés es fenomenal, y vamos a pasar del interés a una participación en este evento, donde todos los participantes son gente que tiene relación directa con inversiones: 128 CEOs, 42 fundadores de compañías, 26 Chairman (presidentes), y 69 oradores. El foco es mostrar una Argentina confiable, invertible", detalló el embajador en diálogo con El Observador radio.

Las primeras tres actividades de Javier Milei en esta ciudad mezclaron la espiritualidad que cultiva el mandatario con gestos con la comunidad judía local en medio del frente de guerra abierto en Oriente Medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

El fin de semana, un hombre fue grabado mientras arrojaba el sábado un artefacto explosivo a la Mansión Gracie, la residencia oficial donde vive el alcalde Zohran Mamdani en el centro norte de Manhattan. No se registraron heridos y policía local encontró tres bombas caseras sin detonar y la jefa de la fuerza vinculó el frustrado atentado con el Estado Islámico.

En el comienzo de la Argentina Week, el canciller Pablo Quirno se reunió con Ben Black, CEO de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una institución que -según Quirno- "tiene por objetivo movilizar capital privado hacia inversiones estratégicas a nivel global".

"Profundizamos juntos la agenda en sectores prioritarios en los que la Argentina y los Estados Unidos colaboramos de forma conjunta como aliados: infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología de la información", expresó el Canciller y celebró: "Las condiciones creadas por el Gobierno de Milei abren nuevas oportunidades de financiamiento del organismo en Argentina".

El presidente Javier Milei indicó que "durante la segunda parte del año (2025), sufrimos un ataque especulativo violento contra la moneda", en el marco de las elecciones legislativas, y eso se manifestó como "una mayor tasa de inflación" y "pérdida del poder adquisitivo".

"Una vez que usted sale de esta parte del año, del primer trimestre, que es muy adverso en términos estacionales, salvo que el proceso de la guerra se profundice y sea más largo de lo que uno espera… A partir de ahí usted debería observar una desaceleración de la tasa de inflación. Y nosotros seguimos confiados en que para el mes de agosto la inflación puede empezar con cero", aseveró en una entrevista radial con FM Now desde Nueva York.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, compartió en su cuenta de la red social X cómo será la agenda que llevará a cabo los próximos días en Nueva York, en el marco de la Argentina Week 2026 que inaugurará mañana el Presidente.

Esta mañana, Vidal compartió una foto en el evento de Amazon Web Services (AWS), cuyo tema central es “IA: redefiniendo la competitividad económica”, junto a los mandatarios de Salta, Gustavo Saénz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Estaban también presentes los gobernadores de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y de Jujuy, Carlos Sadir.

El embajador argentino ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, aseguró este lunes que "los problemas económicos que enfrenta el Gobierno son una demostración de su éxito" porque "venimos de un país que llegó a tener casi 10.000 millones de dólares de déficit energético y en el cual sigue existiendo una minoría alucinada que sostiene idioteces como que la producción energética no crea empleo".

"Dieciséis años nos gobernaron y, con estos precios del petróleo, si siguieran en el gobierno no estaríamos discutiendo cómo pasar de la estabilidad macro a la bonanza micro sino en medio de una crisis explosiva y destructiva socialmente", apuntó contra la oposición en una publicación en redes sociales.

El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre otros aspectos, bajó la edad de imputabilidad en los menores a los 14 años.

La Ley 27801, que fue sancionada por el Senado de la Nación durante el mes de febrero, fue publicada en el Boletín Oficial y según especifica el texto entrará en vigencia en 180 días.

El presidente Javier Milei volvió a hablar esta mañana sobre el cierre de FATE y la pérdida de 300 empleos, y aseguró que "el desarrollo es desequilibrado".

"Es decir, el día que Edison apareció con la lamparita, los fabricantes velas pasaron a estar en problemas. Ahora, a nadie se le ocurre romper las lamparitas. Bueno, eso es parte de la vida", expresó en una entrevista con FM Now.

Asimismo, sostuvo que con el cierre de FATE habrá un "cambio de precios relativos" y esos recursos "van a tener que ir de un sector hacia otro". "Obviamente que el sector que ha sido perjudicado va a despedir trabajadores. Pero eso también va a tener como contracara que son precios más baratos, entonces usted puede reasignar hacia otro sector de la economía que van a absorber a esos trabajadores", afirmó.

El presidente Javier Milei se encuentra realizando una gira oficial por Estados Unidos, donde este fin de semana mantuvo un encuentro con Donald Trump, en el marco de la Cumbre “Escudos de las Américas”, y ahora está en Nueva York para inaugurar la Argentina Week 2026.

Desde allí, el mandatario brindó una entrevista radial donde analizó el panorama mundial con el conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y vaticinó que para la segunda mitad del año habrá finalizado la guerra. Pero también anticipó que para entonces habrá caído el régimen cubano.

El presidente Javier Milei aseguró que la guerra entre Estados Unidos e Irán será "de corto alcance" porque Donald Trump "está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, y por decantación caerá Cuba".

"Eso no es más ni menos que una situación transitoria pero la consecuencia será un reordenamiento geopolítico muy fuerte donde va a quedar aislado China, donde sus socios caerán y la situación será más pura y limpia", afirmó el mandatario en una entrevista para FM Now esta mañana.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el artículo 36 de la reforma laboral, que incorpora a los bancos la modalidad de préstamos con descuento en nómina.

"Históricamente, la ley había reservado esta modalidad exclusivamente a las mutuales sindicales. Es decir, que si un trabajador quería un préstamo personal que se pudiera descontar de su nómina (lo cual baja sensiblemente la tasa de interés), solo podía hacerlo con una mutual sindical", detalló.

Y marcó que "el Articulo 36, modifica esto al permitir la modalidad también para créditos otorgados por entidades bancarias, abriendo así la competencia en este mercado". "Esperamos que el cambio permita una baja ostensible en el costo del crédito personal a las personas", agregó.

El referente peronista Juan Manuel Abal Medina apuntó contra el presidente Javier Milei porque "se dedica a asustar a los inversores todo el tiempo diciendo que acá puede haber un golpe". "Conspira contra la posibilidad de que venga alguna inversión", afirmó Abal Medina en Crónica TV.

"Hasta ahora no solo no vino ninguna inversión sino que importantes empresas internacionales están vendiendo sus empresas para que compren los locales. Si no hay desarrollo, no hay producción, la gente cada vez tiene menos dinero, es muy difícil que un empresario quiera venir a invertir", aseveró.

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada. La medida establece la baja en la edad de imputabilidad y la creación de un nuevo régimen de penas graduadas.

La ley fue aprobada durante el periodo de sesiones extraordinarias hacia finales de febrero, con 44 votos positivos y 27 negativos en el Senado.

Una publicación de Radio Jai con imágenes de la intimidad de la visita comitiva presidencial a la tumba del Rebbe de Lubavitch, Mendel Schneerson, en Queens, adonde Javier Milei peregrina cada vez que visita Nueva York, retrató a Manuel Adorni junto a su esposa, que no ocupa ningún cargo en la función pública.

La noticia no tardó en viralizarse. Clarín pudo confirmar con fuentes oficiales que Bettina Angeletti fue parte de la delegación que viajó en el avión oficial ARG-01. La comitiva, a diferencia de otras visitas del Presidente, fue más voluminosa por tratarse de la Semana Argentina, el evento en el que Gobierno busca promocionar con gobernadores y empresarios los activos del país frente a potenciales inversores.

El presidente Javier Milei viajó el viernes pasado hacia Florida, Estados Unidos, donde el sábado participó de la Cumbre “Escudos de las Américas” y formó parte de un almuerzo de trabajo ofrecido por el Presidente de los Estados Unidos , Donald Trump.

Al finalizar la cumbre, participó también de la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala y por la noche partió a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra actualmente para inaugurar la Argentina Week 2026.

Ayer, domingo, su única actividad oficial fue visitar la Tumba del Rebe Lubavitch, respecto de la cual no se conocieron imágenes oficiales.

Este lunes al mediodía, Milei dará una disertación en la Yeshiva University y por la noche participará en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

En tanto que mañana, el mandatario mantendrá un breve encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon, y poco después inaugurará la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America.

Hacia el mediodía, Milei partirá en un vuelo especial a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 para presenciar al día siguiente la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

Poco después, el Presidente estará volviendo de regreso a la Argentina.

