Hallazgo histórico: científicos localizaron un tiburón de 399 años en el océano, nacido en 1627

Un sorprendente hallazgo volvió a captar la atención de la comunidad científica: investigadores identificaron un tiburón de Groenlandia que podría tener cerca de 399 años , lo que lo convertiría en uno de los vertebrados más longevos jamás registrados .
El dato surge de estimaciones basadas en estudios científicos que analizaron la edad de distintos ejemplares de esta especie que habita en las frías y profundas aguas del océano Ártico . Según los cálculos, el tiburón más viejo estudiado habría nacido aproximadamente en 1627 , durante los primeros años de la era colonial en América.
El descubrimiento se consolidó a partir de una investigación internacional publicada en 2016 en la revista científica Science . El trabajo analizó 28 tiburones de Groenlandia , que habían sido capturados de manera incidental por pescadores.
Para determinar la edad de los animales, los científicos utilizaron un método poco común:
Los resultados fueron sorprendentes:
Con estos datos, el tiburón de Groenlandia pasó a ser considerado el vertebrado con mayor esperanza de vida conocido .
Los científicos creen que la longevidad extraordinaria de esta especie se debe a una combinación de factores biológicos y ambientales.
Entre las principales razones se destacan:
Investigaciones recientes también sugieren que estos tiburones podrían tener mecanismos genéticos que ayudan a reparar el ADN , lo que contribuiría a su resistencia al envejecimiento y a algunas enfermedades.
Además de su impresionante longevidad, esta especie presenta otras características que la hacen única dentro del mundo marino:
A pesar de su extraordinaria capacidad de supervivencia, el tiburón de Groenlandia enfrenta amenazas como la pesca incidental, el cambio climático y la contaminación en el Ártico .
