MADARIAGA: Allanamientos positivos: dos aprehendidos y otro imputado por el robo a una vivienda

En el día de ayer personal policial realizó 3 allanamientos en simultáneo por el robo a una vivienda en el barrio Belgrano.





El primero de ellos se realizó en calle Canadá entre Ecuador y Venezuela en donde se procedió a la incautación de un TV Smart y a la identificación de Funes, Luis Ariel, quien luego sería imputado por encubrimiento del hecho.





El segundo objetivo fue a 50 metros del lugar dando como resultado negativo y el tercero en Portugal entre Ecuador y Venezuela, en donde al llegar al lugar dos individuos identificados como Luna, Juan Elías y Farías, Rolando Ceferino emprendieron fuga siendo reducidos a los pocos metros por personal policial y quedando aprehendidos por el delito.





En esta última dirección, se incautó otro Televisor Smart y a pocos metros de allí se encontró un bombeador, ambos elementos denunciados por la víctima.





Como resultado de los allanamientos y la destacada labor en conjunto entre el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad y Policía, el hecho quedo esclarecido.





Información provista por Municipalidad de Madariaga