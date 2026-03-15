Tragedia en Entre Ríos: quiénes eran los integrantes de la familia que murió en un choque en la ruta

Durante la noche del sábado, una familia protagonizó un choque frontal en la Ruta Nacional 127, en Entre Ríos . Como consecuencia del impacto, una pareja y sus dos hijos murieron.

Según informaron fuentes policiales a los medios locales, las víctimas fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit, una de sus hijas menores, Agostina Landra, y Bautista Landra, otro de sus hijos.

La familia era oriunda de Bovril , una localidad rural del distrito Alcaraz 1° del departamento La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Gustavo tenía 57 años, Analia 43, Agostina 15 y Bautista 13.

La muerte fue confirmada por Jorge Landra, hermano de Gustavo e integrante del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) . A través de una publicación en Facebook, informó que su hermano, su cuñada y su sobrina murieron en el lugar del accidente. Horas después, también confirmó que el otro hijo de la pareja falleció en el hospital.

Gustavo Landra trabajaba en Previsora del Norte , una empresa dedicada a la medicina ambulatoria, el servicio de ambulancias y el traslado de personas con movilidad reducida. También contaban con salas velatorias. Según informó Ahora Entre Ríos , los vecinos solían recurrir a él para pedir ayuda cuando alguna familia de la comunidad no tenía los medios para despedir a un ser querido.

Por su parte, Analía nació y creció en Colonia Carrasco. Tenía experiencia en trabajo rural, era emprendedora y ama de casa. Además, en 2023 había sido candidata a concejal titular por Fuerza Ciudadana Bovril.

Tras conocerse la noticia, vecinos, amigos y allegados expresaron su dolor por lo ocurrido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y acompañamiento para los familiares, en medio de la tristeza que atraviesa a la familia Landra y a toda la comunidad.

El choque ocurrió en una zona cercana a la planta de silos. Allí, la camioneta Renault Duster en la que viajaba una familia impactó de frente contra un camión que circulaba por el mismo corredor vial y transportaba trigo.

Tras el accidente, personal de la División Criminalística realizó pericias en la ruta y en los vehículos para intentar determinar cómo ocurrió la colisión.

Por la violencia del impacto, ambos rodados sufrieron importantes daños y la circulación en ese tramo de la Ruta 127 estuvo parcialmente interrumpida durante varias horas. La causa quedó en manos de la Fiscalía con jurisdicción en La Paz , que ordenó distintas tareas para esclarecer el hecho.

Fuente: TN