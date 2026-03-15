Aprehendieron a un motociclista en la Ruta 11 que circulaba con una moto robada

ZONALES





Personal del Destacamento Vial Pinamar aprehendió a un hombre que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 393.





El procedimiento se llevó adelante en el marco de la Orden de Servicio N° 01/26, cuando efectivos interceptaron a I. A., de 25 años, domiciliado en Villa Gesell, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda XRE 300 sin dominio colocado.





Tras verificar los datos del rodado, los policías constataron que la moto registraba un pedido de secuestro activo desde el 26 de enero de 2026, en el marco de una causa por robo, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 de Mar del Plata.





Durante la requisa, además, los efectivos encontraron un cigarrillo de marihuana entre las pertenencias del conductor, con un peso aproximado de 0,4 gramos.





Ante esta situación se dio intervención a la UFI N°5 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del fiscal Dr. García, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y el secuestro del motovehículo, además de las actuaciones correspondientes.





El procedimiento fue instruido por Vial Pinamar, dependencia que se encuentra bajo la conducción del subcomisario Joaquín Planells, con el subinspector Roberto Flores como segundo jefe, y bajo la supervisión del comisario mayor Javier Fiscella, jefe de Zona de Operaciones Viales de La Costa.





Controles y operativos en la región





Desde la Policía Vial destacaron que los controles en rutas de la región se intensificaron en los últimos meses, con distintos operativos que permitieron detectar vehículos con pedido de secuestro y desarticular maniobras delictivas.





Entre ellos se recuerdan procedimientos vinculados al secuestro de motocicletas con irregularidades y la desarticulación de una banda dedicada a la venta de VTV apócrifas, en operativos y allanamientos que se llevaron adelante en distintos puntos del corredor atlántico.