Tragedia en el sur de Brasil: murieron tres jóvenes argentinos en un choque cuando viajaban a Misiones a visitar a su familia

Tres jóvenes, dos de los cuales eran hermanos, murieron tras un violento choque que protagonizaron en una ruta del sur de Brasil con el auto con el que viajaban rumbo a Misiones para visitar a su familia. El vehículo impactó de frente en la noche del viernes contra otro automóvil, cuyo conductor también resultó herido y tuvo que ser hospitalizado.

El accidente de tránsito se produjo anoche sobre la ruta ERS-324, en el municipio de Casca, en el sur brasileño y las víctimas fueron identificadas por la Policía como Jennifer Prosin, de 22 años, y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher (22) y Lautaro Mattive (17).

Fuentes policiales dijeron a la prensa brasileña y misionera que la joven de 22 años era novia del mayor de los hermanos, que son hijos de una mujer de la localidad de Campo Grande, a donde se dirigían las víctimas para pasar el fin de semana.

Los jóvenes, que son oriundos de Campo Grande pero residen en el municipio brasileño de Casca, viajaban a bordo de un Volkswagen Fox pasadas las 22 cuando por razones que se investigan se produjo el choque frontal con un Ford Focus.

Este último vehículo era conducido por hombre de 50 años, que viajaba solo, y tuvo que ser internado en un hospital de la zona con diversas heridas.

Según los reportes policiales citados por la prensa misionera, los tres ocupantes del Fox fallecieron en el lugar. De acuerdo a las ubicaciones en las que fueron encontrados, Johnathan Gabriel, el mayor de los hermanos se encontraba al volante del vehículo.

En tanto, el chofer del Ford Focus fue trasladado por los servicios de emergencia al hospital Santa Lucía de Casca y posteriormente fue derivado a otro centro de salud de Paso Fundo.

La Policía Rodoviária Estadual señaló también en su reporte que el auto de los chicos misioneros tenía matrícula de la localidad de Santo Antônio do Palma, un municipio brasileño ubicado a pocos kilómetros del lugar del siniestro.

Además, reportó que tras el accidente se montó un operativo de rescate y seguridad del que participaron agentes de la policía vial, bomberos voluntarios de Casca y el servicio de emergencias SAMU, mientras la justicia intenta determinar cómo se produjo el choque.

Fuente: Clarín