Rescatan a un grupo de chicos que eran explotados en un Hogar de tránsito de Florencio Varela

Al menos 13 menores de edad fueron rescatados de una propiedad en Florencio Varela donde presuntamente estaban sometidos a la servidumbre haciendo trabajos de albañilería, siendo golpeados y sin comida. Hay dos mujeres detenidas y dos funcionarias públicas procesadas.

La causa está a cargo de la Fiscalía N° 8 de Berazategui, especializada en Cibercrimen Contra las Infancias, dirigida por el fiscal Daniel Ichazo.

La investigación determinó que 13 chicos y chicas menores de 18 años que se encontraban en el Hogar “Nido de Águila” de Florencio Varela eran sometidos a trabajos de fuerza, vivían en condiciones deplorables, los hacían trabajar hasta altas horas de la noche y no les daban de comer.

La prueba estableció que el hogar era dirigido por dos mujeres, que fueron detenidas durante el procedimiento.

El lugar contaba también con la participación de dos funcionarias públicas del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño de La Matanza, de quienes se cree que ayudaron a ocultar, alterar o hacer desaparecer rastros y pruebas antes de un allanamiento.

Las mujeres fueron detenidas por el delito de encubrimiento. Una de ellas quedó en libertad mientras que la otra fue eximida de prisión. Ambas están procesadas.

En el lugar los adolescentes eran obligados a levantar maderas, a realizar tareas de albañilería como hacer cemento, cargar maderas, cortar cañas con machetes o juntar los desperdicios de dos caballos y 31 perros que hay en el hogar.

También se debían ocupar de cortar pastos, alimentar a los animales y encargarse de la limpieza de las casas y de todo el lugar, sin la asistencia de adultos y en condiciones inseguras .

Estas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie, según consta en el expediente.

En cuanto a la alimentación, los chicos eran privados de la comida y si se resistían a hacer las tareas, eran echados afuera de la casa y debían comer al aire libre , en jornadas de mucho calor y de extremo frío en invierno. Además, tenían prohibido hablar con vecinos o personas ajenas al hogar.

Si bien en el comienzo de la investigación se sabía que había 13 chicos, cuando se realizó el allanamiento se encontraban cinco menores, que fueron trasladados a otros hogares de la zona.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, un disco rígido y documentación de interés como legajos.

Se espera en los próximos días tomarles declaración a los menores en Cámara Gesell.

Lo procedimientos policiales fueron llevados acabos el operativo de Cibercrimen Contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad.

Fuente: Clarín