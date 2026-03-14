¿Qué significa caminar mirando al piso, según la psicología?

La forma en que una persona camina , la postura que adopta y hasta la dirección de la mirada pueden revelar distintas cosas sobre ella. Para la psicología y el análisis del lenguaje corporal , estos pequeños gestos suelen ser un reflejo al estado emocional o a la personalidad de cada uno.

Uno de los comportamientos más comunes es el de caminar mirando al piso . Aunque puede parecer un detalle menor, los especialistas aseguran que este gesto puede estar relacionado con emociones, rasgos de personalidad o incluso con el contexto del momento.

Los expertos aseguran que mirar hacia abajo mientras se camina suele asociarse a la introspección , la timidez o la concentración .

La psicóloga social Amy Cuddy , reconocida por sus estudios sobre lenguaje corporal, sostiene que la postura y la dirección de la mirada no solo reflejan cómo se siente una persona, sino que también influyen en cómo la perciben los demás. “Las posturas más cerradas o retraídas suelen vincularse con estados de menor seguridad o mayor reflexión interna” , dijo.

Por su parte, el experto Joe Navarro mencionó que bajar la mirada puede ser una señal de reserva o autoprotección . “Es un gesto que muchas personas adoptan cuando quieren pasar desapercibidas o evitar la interacción social”, detalló.

En conclusión, el lenguaje corporal es una parte fundamental de la comunicación humana. Gestos tan simples como la forma de caminar o la dirección de la mirada pueden dar pistas sobre el estado emocional o la personalidad de una persona.

Fuente: TN