Rociar la planta de romero con agua oxigenada: qué beneficios tiene

El romero es una de las plantas aromáticas preferidas para tener en el jardín. Además, su aroma y su resistencia la convierten en una aliada infaltable en la cocina. Sin embargo, también puede sufrir problemas, como la aparición de hongos, plagas y exceso de humedad .

La buena noticia es que existe un truco casero para evitar esos problemas: rociarla con agua oxigenada diluida . Los expertos en jardinería aseguran que esta técnica promete mejorar la salud del suelo y prevenir enfermedades que pueden arruinar la planta.

El agua oxigenada es conocida por sus propiedades desinfectantes . En jardinería , su uso se popularizó porque libera oxígeno al contacto con el agua o la materia orgánica, lo que ayuda a oxigenar el suelo y a reducir la presencia de microorganismos dañinos.

Los beneficios de rociar el romero con agua oxigenada:

La clave está en la dilución : nunca se debe usar agua oxigenada pura sobre las plantas, ya que puede dañarlas.

Fuente: TN