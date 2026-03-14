Poner una hoja de menta en la funda del celular: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La funda del celular es uno de los objetos que se lleva a todos lados y todo el tiempo. Por eso, al ser algo que se tiene encima durante todo el día, está cargado de energías . En este sentido, según algunas corrientes de bienestar , puede convertirse en un canal para atraer intenciones positivas.

Uno de los rituales que se volvió popular el último tiempo es el de poner una hoja de menta en la funda del dispositivo. Esto se debe a que esta planta aromática, en distintas culturas se la asocia con la prosperidad , abundancia , renovación de energía y claridad mental .

El Feng Shui y otras corrientes recomiendan sumar plantas aromáticas en espacios o en objetos personales para estimular la circulación de energía positiva .

Quienes siguen estas creencias sostienen que el celular es el objeto más presente en la vida diaria , ya que lo usamos para trabajar, comunicarnos, organizar tareas y hasta para manejar la plata.

Es decir que colocar una hoja de menta en la funda tendría varios significados simbólicos:

Como ocurre con otros rituales populares —como llevar una hoja de laurel en la billetera o poner sal en los rincones de la casa—, poner menta en la funda del celular se volvió parte de tradiciones y creencias que buscan atraer bienestar y energía positiva.

Fuente: TN