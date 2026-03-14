Dejar un vaso con vinagre en la mesada de la cocina por la noche: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El vinagre es uno de los ingredientes infaltables en todas las casas, pero más allá de su uso en las comidas también se puede aprovechar de distintas formas en el hogar. Una de ellas es el de dejarlo en un vaso sobre la mesada de la cocina por la noche.

El secreto está en la acidez natural del vinagre blanco, que ayuda a neutralizar los compuestos responsables de los malos olores .

Por eso, cada vez más personas lo eligen como solución rápida cuando la cocina queda impregnada de aromas fuertes.

Después de preparar platos con pescado, frituras, ajo o cebolla , es común que el olor quede flotando en el ambiente durante horas. Ahí es donde entra en juego el vinagre: su ácido acético interactúa con las moléculas que generan esos aromas intensos y ayuda a reducir su presencia.

Entre los motivos por los que este truco se volvió tan popular, se destacan:

Durante esas horas, el vinagre actúa absorbiendo y neutralizando parte de los olores que quedaron en el ambiente.

Fuente: TN