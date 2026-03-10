Toviggino se presenta este miércoles en la justicia para ser indagado por la retención indebida de aportes de la AFA

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , se presentará este miércoles en la justicia para ser indagado en la causa judicial por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes previsionales por parte de la institución durante 2024 y 2025.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Toviggino fue convocado para las 11 horas por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y será la previa a la indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia para el jueves que cerrará las audiencias.

Ya fueron indagados otros tres dirigentes –el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo , el ex y actual secretario general de la entidad Víctor Blanco y Cristina Malaspina, respectivamente- quienes presentaron escritos y se negaron a contestar preguntas. La expectativa está en si Toviggino, junto a su abogado Marcelo Rocchetti , siguen la misma línea.

El tesorero de la AFA había pedido que su indagatoria no sea presencial, sino por videoconferencia. Planteó que así buscaba “evitar una innecesaria exposición” y tener “tranquilidad al declarar, la que sin ninguna duda perderá de verse acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez”.

Amarante rechazó el pedido porque las indagatorias son presenciales y ordenó que los días de las indagatorias haya un operativo especial de seguridad en el edificio para evitar inconvenientes. Esa disposición se cumplió en las indagatorias de Lorenzo, Blanco y Malaspina. La Cámara Penal Económico confirmó que Toviggino debe presentarse personalmente.

La causa es por retención indebida de tributos, un delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión, porque la AFA no pagó en término 19.300 millones de pesos de ganancias, IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado. La ley establece que una vez vencido el plazo se comete el delito. La AFA ya regularizó su situación ante el fisco con el abono de una parte de la deuda y otro en planes de pago.

El expediente se inició en diciembre pasado con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que es querellante en la causa. Desde la AFA señalan que se trata de una causa política porque son la única asociación civil sin fines de lucro denunciada por el gobierno y que el expediente lo comenzó en diciembre cuando las deudas se iniciaron en marzo del 2024.

Las defensas de todos los acusados reclaman su sobreseimiento porque sostienen que no se cometió ningún delito. El argumento es que hasta mitad de año hay vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación de Luis Caputo que impiden la ejecución de las deudas fiscales para las asociaciones sin fines de lucro.

Para la AFA, si la deuda no se puede exigir tampoco se puede cobrar. El planteo fue rechazado por el juez Amarante y apelado a la Cámara en lo Penal Económico para que lo revise. Los jueces de ese tribunal, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, citaron a una audiencia para el miércoles para tratar ese tema. Y el jueves harán otra por la prohibición de salida del país que tienen los dirigentes.

Después de Toviggino, será el turno de la indagatoria de Tapia. El jueves a las 11 horas. Con esa última audiencia el juez Amarante tendrá 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados.

El expediente por la apropiación indebida de tributos no es el único que tiene la AFA. Hay otras causas abiertas en las que está siendo investigada. En una el actor central es Toviggino. Se trata del expediente por presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar valuada en 20 millones de dólares.

La propiedad está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte pero no tienen la capacidad económica para adquirirla. La investigación judicial determinó que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales de 50 millones de pesos con la que pagaba los Telepase de parte de los 54 autos de lujo y colección que se encontraron en la propiedad.

Esos vehículos tenían cédulas azules a nombre de los hijos de Toviggino y en la propiedad se encontró una bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central a nombre de Toviggino. La causa está hoy a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay , pero de discute si no debe volver al magistrado Penal Económico Marcelo Aguinsky .

En otras causas se investiga el flujo de dinero de la AFA en el exterior a través de TourProdenter LLC, una empresa de Javier Faroni . Una de esas denuncias la inició el empresario Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven que organizaba amistosos de la Selección con la AFA hasta que la entidad dio por terminada la relación, por presunta administración fraudulenta. Tofoni sumó en los últimos días a un abogado a su equipo.

Se trata de Alberto Baños , ex subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de Javier Milei. Ex juez de instrucción, Baños llegó al cargo de la mano del saliente ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona . Baños había llegado a la gestión desde su inició y renunció en diciembre pasado.

Por los fondos de TourProdenter LLC también hay una causa por presunto lavado de dinero en la justicia de Lomas de Zamora, donde hay otro expediente contra Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo que llegó al fútbol de la mano de Tapia. En esa causa la AFA y 18 clubes de fútbol fueron allanados.

En la justicia de Campana también hay una causa contra Faroni y TourProdenter LLC y el juez González Charvay reclamó que todos los expedientes pasen a su juzgado.

Redactor de la sección Política mangulo@clarin.com

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín