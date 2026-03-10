Expoagro inauguró su edición del 20° aniversario con récord de empresas y fuerte presencia política

Con el tradicional corte de cintas quedó inaugurada una edición histórica de Expoagro, que este año celebra su 20° aniversario con récord de empresas participantes y una amplia presencia de autoridades políticas y referentes del sector agroindustrial en el predio ferial de San Nicolás. La muestra reúne del 10 al 13 en San Nicolás a más de 700 expositores de insumos, maquinaria y servicios, entre ellos más de 100 empresas nuevas o que regresan al evento.

Del acto participaron el intendente de la ciudad, Santiago Passaglia ; el expresidente Mauricio Macri ; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta ; los ministros provinciales Javier Rodríguez , Sergio Busso y Gustavo Puccini ; además de Guillermo Bernaudo . También estuvieron presentes el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman , el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich , y las autoridades de Exponenciar y de los diarios Clarín y La Nación.

La dinámica del acto inaugural tuvo algunas particularidades en un año de celebración para Expoagro. Tras la entonación del Himno Nacional, el corte de cintas se realizó frente a la Torre de San Nicolás y luego se desarrollaron los discursos de las autoridades.

El primero en tomar la palabra fue Passaglia, quien previamente presentó un video institucional sobre la ciudad. El jefe comunal dio la bienvenida a los visitantes y destacó el crecimiento de la muestra y el posicionamiento que alcanzó San Nicolás en los últimos años como sede de grandes eventos productivos.

Durante su discurso recordó que, cuando comenzó su gestión, alguien le dijo que las ciudades del interior suelen hacerse conocidas solo cuando ocurre una tragedia o un hecho negativo. En ese sentido, señaló que desde su gobierno decidieron “ elegir el camino más largo y más difícil ”, que es lograr que la ciudad sea reconocida por hechos positivos y por su desarrollo. “Hoy ver a miles de personas recorriendo nuestra ciudad y ver a Expoagro crecer año tras año nos llena de orgullo, porque significa que rompimos con esa lógica”, afirmó.

Passaglia también resaltó que el crecimiento del distrito se basa en una gestión enfocada en resultados y mencionó obras como el autódromo, el estadio que recibe eventos nacionales y el sistema de salud local que permite a vecinos sin cobertura atenderse también en sanatorios privados. Además, señaló que San Nicolás es una de las ciudades con menos empleados públicos por habitante y con superávit fiscal, lo que —según sostuvo— demuestra que es posible ordenar las cuentas públicas y transformar la realidad al mismo tiempo.

“Mientras la grieta discute ideología, nosotros discutimos productividad. Mientras la grieta habla de agrandar o achicar el Estado, nosotros lo hacemos funcionar”, afirmó. Y concluyó destacando el rol del campo como motor del desarrollo: “Acá no hay relato ni grieta: hay tecnología, innovación y argentinos que trabajan todos los días para producir”.

Luego tomó la palabra Cuattromo, quien destacó el rol del financiamiento y de las políticas públicas para impulsar el desarrollo productivo . El titular del Banco Provincia sostuvo que la Argentina debe superar discusiones históricas que enfrentan al campo con la industria o a la ciudad con la ruralidad.

“No existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad. Todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto de país”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el desarrollo productivo necesita una estrategia nacional que combine la iniciativa privada con el acompañamiento del Estado.

Cuattromo también destacó iniciativas impulsadas por la provincia de Buenos Aires, como las obras en la cuenca del Salado que recuperaron más de 8 millones de hectáreas productivas en los últimos años y los programas de mejora de caminos rurales.

El titular de la entidad financiera reconoció que actualmente muchas empresas y productores atraviesan dificultades por las condiciones de acceso al crédito, pero aseguró que el banco continuará ofreciendo herramientas para facilitar la inversión.

En esta tónica, Rodríguez se refirió al mapa productivo de la provincia de Buenos Aires. “Sabemos lo que tiene en materia industrial, en materia de ganadería, y me permito decir también lo que tiene en materia de agricultura. Sabemos que la provincia lidera y tenemos un enorme potencial”, sostuvo.

Luego, el funcionario retomó la postura planteada por el intendente local y expresó: “Hablaban de discusiones y nosotros no tenemos la menor duda de que necesitamos de todos los sectores productivos, porque todos son generadores de trabajo”.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de Iraeta, quien destacó el cambio de enfoque del Gobierno nacional hacia el sector agropecuario y aseguró que la política oficial apunta a reducir la presión impositiva y ampliar las oportunidades de exportación.

El funcionario recordó las palabras del presidente Javier Mile i durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando ratificó que el Gobierno continuará con la baja de retenciones en la medida en que lo permita el equilibrio fiscal.

Iraeta también subrayó avances en materia de comercio internacional, entre ellos el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y la ampliación del cupo de exportación de carne hacia Estados Unidos sin aranceles , que suma 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 ya habilitadas.

En materia productiva, el secretario de Agricultura destacó que la última campaña de trigo alcanzó 27,8 millones de toneladas y expresó expectativas positivas para las próximas cosechas de girasol y soja.

“Esta es una foto del potencial del campo argentino”, señaló al referirse a la exposición. “Acá vemos maquinaria, cosechadoras, tractores, drones, genética y tecnología. Todo lo que hace falta para producir alimentos para los argentinos y para un mundo que hoy vive momentos de tensión”, concluyó.

La muestra reunirá a más de 700 expositores de insumos, maquinaria y servicios, entre ellos más de 100 empresas nuevas o que regresan al evento.

La financiación será una de las claves de la muestra. Por eso, se presentan 12 entidades bancarias públicas y privadas.

En el área técnica se presentarán 12 plots con cultivos en pie y ensayos agronómicos, mientras que el espacio de innovación reunirá a 30 startups y universidades dedicadas al desarrollo de tecnologías aplicadas al agro

Editor jefe de la sección Rural efuentes@clarin.com

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín