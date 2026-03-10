Home Ads
NACIONALES

Las frases más fuertes de Javier Milei ante inversores extranjeros en el Argentina Week en Nueva York

Redacción CNM marzo 10, 2026

Home Ads

Home Ads

El presidente Javier Milei participó este martes del lanzamiento de la Argentina Week en Nueva York , un evento organizado para promocionar al país ante inversores extranjeros. El mandatario abrió la jornada con una disertación en el nuevo edificio de JP Morgan Chase, en Park Avenue, ante empresarios y funcionarios de su gabinete.

Durante su exposición, que comenzó con un tono técnico y derivó en una alocución más política, Milei defendió el capitalismo, reivindicó la desregulación económica y volvió a cuestionar con dureza a empresarios y al kirchnerismo . A lo largo de su discurso dejó una serie de definiciones y frases fuertes frente al auditorio.

Fuente: La Nación


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags