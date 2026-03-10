Un diputado de la oposición comparó a Javier Milei con Gokú

Tras las declaraciones de Javier Milei en torno a "ganar la guerra" de Medio Oriente en un intento de expresar su completo respaldo a Estados Unidos, el diputado Pablo Todero hizo una particular comparación entre el Presidente y Gokú , el personaje principal de la serie animada japonesa Dragon Ball .

"Parece que Milei siguió la conmemoración del creador de Dragón Ball, fiel a su estilo de cosplayer . Lo que no se dio cuenta es declararse parte en una guerra se hace en el congreso de la nación, lo esperamos, será rechazada in limine", escribió el integrante de Unión por la Patria en sus redes sociales.

La analogía que trazó el neuquino se sustenta en que los homenajes al creador del animé, Akira Toriyama, se centran en el recuerdo de su muerte, ocurrida en 2024. El dato es que su deceso se produjo el 1° de marzo pero la noticia recién se conoció una semana después. Es por eso que los fans extienden la conmemoración entre esas dos fechas.

SE PASO DE ROSCA Y SE CREE GOKU Parece que Milei siguió la conmemoración del creador de dragón ball, fiel a su estilo de cosplayer. Lo que no se dio cuenta es declararse parte en una guerra se hace en el congreso de la nación, lo esperamos será rechazada in limine. Otra… pic.twitter.com/gRhajVYP54

El episodio enseguida se convirtió en un tema central en las redes sociales y los seguidores de la animación tomaron a la fecha, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, como el Día de Dragón Ball . Los libertarios se hicieron eco de la idea y la tomaron como bandera.

En este sentido, la mención de Todero a que Milei "siguió la conmemoración" tiene que ver con que su involucramiento en la guerra lo expresó el 9 de marzo, un día después de la celebración en cuestión.

Todero completó su mensaje con una imagen en la que se muestra al líder de La Libertad Avanza personificando al personaje japonés.

"Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con EE.UU. e Israel. El mundo se salvó por un centímetro, la bala que no le pegaron a Trump", dijo este lunes el mandatario argentino durante su discurso en el auditorio Lampord de la universidad Yeshiva.

Fuente: Clarín