Tiene 11 años, abrió la puerta de su casa al escuchar que golpeaban y recibió dos disparos: buscan al atacante

Una nena de 11 años fue baleada este viernes por la tarde en la ciudad de Godoy Cruz, en Mendoza. El sospechoso de haber efectuado los disparos se dio a la fuga y la policía lo busca intensamente.

Según pudo saber TN , el ataque se produjo cerca de las 19, en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal, cuando vecinos alertaron al 911 que hubo detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre que escapaba corriendo de la zona.

Fuentes policiales indicaron que al llegar al lugar los efectivos entrevistaron a la madre de la víctima, quien aseguró que alguien golpeó la puerta de su casa y la menor salió a atender . En ese momento se escucharon disparos y la nena recibió heridas en una mano y una pierna .

El agresor, que vestía una campera azul con capucha y una bermuda de jean, se dio a la fuga por la calle El Carrizal hacia Martín Coronado y luego en dirección norte.

La menor fue trasladada en primera instancia por sus familiares al Hospital Lencinas y posteriormente derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En paralelo, en la escena del ataque, peritos de la Policía Científica y personal de la UID realizaron las primeras tareas investigativas y hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros .

Los investigadores no descartan que el hecho esté relacionado con un tiroteo ocurrido la semana pasada en la calle Renato Della Santa.

A mediados de noviembre del año pasado, Zoe Robledo , una nena de siete años, murió luego de haber recibido un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa en Tucumán.

El hecho ocurrió el 21 de noviembre, alrededor de las 16:30 en la calle Ricardo Rojas Primera, en el barrio San Cayetano.

Según la reconstrucción de lo ocurrido, la nena jugaba con su bicicleta junto a otros chicos dentro de la casa cuando llegaron cuatro delincuentes. Uno de ellos empezó a disparar, mientras que el otro filmaba con un celular.

La víctima, que recibió un disparo en la frente, fue trasladada por sus familiares a la policlínica de San Cayetano y luego fue derivada al Hospital de Niños, donde murió al día siguiente.

Por el crimen, detuvieron a cuatro personas : dos menores de 15 y 16 años y dos jóvenes de 18 y 19.

Fuente: TN