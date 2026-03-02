Sylvester Stallone, actor: “Cuando las cosas se pusieron difíciles tuve que vender a mi perro por 40 dólares”

NACIONALES

Antes de convertirse en Rocky Balboa y de su consagración en Hollywood, Sylvester Stallone estaba en la quiebra . Tan precaria era su situación económica que se vio obligado a tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida: vender su perro, Butkus , un bullmastiff enorme que en esos años de frustración era su compañero más fiel.

Por entonces tenía 25 años y la plata no le alcanzaba para alimentar a su mascota. Así fue que se desprendió de él frente a una tienda. Sin embargo, tiempo después logró recuperarlo y ahora lo lleva tatuado en la piel .

En marzo de 2017, Stallone compartió en su cuenta de Instagram una foto de hacía varios años junto a su perro, que por entonces era un cachorro. “1971. Los dos estábamos flacos, hambrientos y viviendo en una pensión miserable arriba de una parada de subte” , escribió en la publicación.

Según recordó, “no había mucho para hacer salvo pasar tiempo juntos”. Fue entonces que empezó a “aprender el oficio de escribir guiones”. “Como casi no salía del departamento, dependía de su compañía. De hecho, fue idea de él escribir Rocky, pero no se lo cuenten a nadie…”, bromeó.

En una entrevista de 2016 con Jimmy Fallon, había dado más detalles de la anécdota: “Siempre me gustaron los perros. Cuando me mudé a Nueva York, tenía una habitación muy pequeña que costaba 28 dólares cada dos semanas. Compré un perro que era más o menos del tamaño de la habitación. Era un mueble que ladraba ”.

“Antes de escribir Rocky, estaba bastante pobre. Tuve que ir al 7-Eleven y dije: ‘Ya no puedo alimentar al perro’. Pensé que me iba a comer del hambre que tenía. Lo vendí por 40 dólares ”, continuó.

Tiempo más tarde, al recibir dinero por vender el historia de Rocky Balboa, logró recuperar a su perro. “Después, como en un milagro moderno, vendieron el guion de Rocky y pude volver a comprarlo, pero el nuevo dueño sabía que yo estaba desesperado y me cobró 15.000 dólares… ¡Valía cada centavo! ”, escribió en Instagram.

Según recordó en la entrevista con Kimmy Fallon, todo cambió cuando le pagaron por el guion de Rocky. Con el dinero, fue durante varias noches a la misma tienda para encontrar al hombre que le había vendido el perro . Finalmente, lo encontró. “Le pregunté: ¿Puedo volver a comprar a mi perro? Claro, por 1500 dólares y un papel en la película”, recordó, aunque con una cifra diferente en comparación con su publicación en Instagram.

Más tarde contó en diálogo con BBC que aceptó darle un pequeño rol a ese hombre en una escena de Rocky a cambio de su perro, que también aparece en el legendario filme con su nombre real: Butkus.

En 2022, Sylvester Stallone le hizo un homenaje a su difunto perro, que falleció en 1981 a causa de un ataque cardíaco . En específico, se hizo un tatuaje del animal para cubrir el rostro de su esposa Jennifer Flavin , que tenía en un hombro.

“El Sr. Stallone tenía la intención de refrescar la imagen del tatuaje de su esposa Jennifer. Sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios y, lamentablemente, irreparables”, comentó la publicista de Stallone, Michelle Bega, en diálogo con Daily Mail.

Fuente: TN