El momento en que un motociclista murió decapitado por una soga que los vecinos habían colocado en la calle

NACIONALES

En las últimas horas se dio a conocer el video del trágico accidente en Quilmes Oeste , donde un hombre murió decapitado tras chocar contra una soga que estaba atada en la calle durante un corso barrial.

Las imágenes son contundentes y se ve a Federico Martínez , de 35 años, circulando en moto junto a su hijo de 11. En cuestión de segundos, quedó tirado en el piso y falleció minutos después.

En el video se observa cuando el hombre avanza por la calle a velocidad constante. El cable no estaba señalizado y era prácticamente invisible para quienes pasaban por el lugar. El motociclista y su hijo no lograron verla a tiempo y el impacto fue inevitable.

El hombre murió por la herida en el cuello, mientras que el chico cayó de la moto y fue asistido por personal médico.

Según informaron los testigos, la soga había sido colocada por vecinos para un desfile de murgas. El corso no contaba con autorización municipal , aseguraron desde la comuna a TN .

Tras el accidente, los organizadores suspendieron el corso y la causa quedó en manos de la UFI N°9 de Quilmes, a cargo de la fiscal Claudia Gabriela Vara. Hasta el momento, hay tres imputados , dos de ellos señalados como integrantes de la murga barrial que habría colocado la soga.

“Desde nuestra murga queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. En este difícil momento nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”, expresaron los organizadores de Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes.

“Asimismo, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad en ese momento tan doloroso”, cerraron el comunicado.

La fiscalía avanza en la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se permitió que una soga sin señalización terminara en una tragedia.

Fuente: TN