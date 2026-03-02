El mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras el regreso del gendarme a la Argentina: “Gracias por este milagro”

NACIONALES

A horas del regreso de Nahuel Gallo a la Argentina, su mujer María Alexandra Gómez celebró su vuelta a casa con un mensaje conmovedor en las redes: "Gracias por este milagro" .

"Gracias por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca", siguió la esposa del gendarme. La voz de María Alexandra fue clave mientras Gallo estuvo privado de su libertad por el régimen chavista.

Al igual que muchos, la familia del argentino parece no caer en cuenta de lo que acaba de pasar: "Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real" , confesó ella en el mensaje. Transcurrieron 448 días desde que Nahuel fue detenido. En medio de la incertidumbre, para su pareja no hubo horarios, no hubo descanso, ni mucho menos tregua.

Ya habrá tiempo para responder las preguntas que se hacen ella y toda su familia. "Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho ", aseguró Gómez en su perfil de X.

Entre otras afirmaciones, María Alexandra calificó la detención de su marido como una "desaparición forzada". "Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido" , admitió la mujer de Gallo, con la misma esperanza de siempre.

A pesar de haber reaparecido visiblemente fuerte, tras su llegada al país Nahuel Gallo se sometió a diferentes controles para conocer su verdadero estado de salud.

"Nahu necesita sanar su cuerpo , y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente … y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible", adelantó su pareja sobre los próximos días.

"Ahora necesitamos ser familia… sin miedo", profundizó la mujer del gendarme liberado.

El tuit concluye con un reclamo directo: "#QueSeanTodos" , pide la pareja de Nahuel Gallo. Con este mensaje, remarca que lucha va más allá de Nahuel y que seguirían involucrados hasta la liberación con vida de los demás presos politicos en Venezuela.

Fuente: Clarín