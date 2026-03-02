Juicio a Felipe Pettinato: un grito desgarrador, “prendí un pucho, la culpa es mía” y la imagen de “un zombi”

" Ayuden a mi amigo, tengo que ayudar a mi amigo ", repetía Felipe Pettinato (32), según relataron los vecinos que declararon en la segunda audiencia del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo (43) , el neurólogo que falleció el 16 de mayo de 2022 en un incendio en el departamento de Palermo del hijo de Roberto Pettinato .

Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle deberán decidir si el acusado es culpable o no del delito de estrago doloso seguido de muerte , que prevé penas de 8 a 20 años de prisión.

El juicio empezó la semana pasada y se extenderá durante al menos otros cuatro lunes hasta que den a conocer el veredicto.

El día del incendio, Pettinato estaba en su departamento de Palermo cuando -de acuerdo a la acusación fiscal- "inició un incendio a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Melchor Rodrigo murió producto de ese incendio y este lunes declararon dos vecinos del piso 21, uno más abajo de la unidad que se incendió el día de la muerte.

"Lo veo a Felipe corriendo, me acerco y le pregunto qué pasó. Me respondió: ' Hay un incendio en mi departamento ¡Tengo que ayudar a mi amigo! ¡Tengo que ayudar a mi amigo! '. Lo agarré de los hombros porque no entendía bien la situación, le pregunté si estaba bien, vi que estaba en medias, que no tenía calzado. Me manifestó que tenía molestias en la garganta", contó una de las vecinas que lo ayudó a bajar después de que los bomberos le recomendaran evacuar las propiedades.

Otro de los testigos señaló que escuchó "una explosión" y que vio una "lengua de fuego" bajando por su vivienda. El vecino vivía justo debajo del departamento del piso 22 en el que se inició el incendio. Acudió a ver qué pasaba y sintió " un grito desgarrador que no pudo haber durado mucho más de cinco o siete segundos".

El testigo cortó los suministros de luz y gas del departamento para evitar que se extendiera al resto del edificio. Mientras lo hacía, describió a dos personas "como queriendo ingresar al departamento" y " medio zombi, bastante lenta ".

Hubo dos detalles que los testigos no expresaron pero qué si recordaron haber dicho cuando les leyeron las primeras declaraciones horas después del siniestro.

El abogado de la querella, en representación de la familia de Melchor Rodrigo, Alejandro Drago , le marcó a la segunda testigo sus palabras en el expediente: “Estaba alterado. Decía mi amigo, el cigarrillo ”, parafraseando las palabras que repetía Felipe Pettinato momentos posteriores al inicio de las llamas.

“Fue así, lo ratifico”, aseguró la vecina al escuchar sus propias palabras. " Estaba excitado ", habría descrito la mujer al momento de los hechos.

En esa línea también declaró el primer testigo de la jornada cuando le refrescaron la memoria respecto de su primera declaración: " Me mandé la cagada porque prendí el pucho. La culpa es mía ", habría dicho Felipe Pettinato mientras las llamas consumían su departamento.

En esta oportunidad fue el fiscal Fernando Klappenbach quien le refrescó la memoria al testigo que dijo no recordar aquella declaración.

Pettinato se conectó desde el estudio de sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti , quienes también representan a Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes previsionales de la AFA.

Otro vecino del piso 21 contó que Pettinato estaba "bastante alterado" y que lo "empujó" para que ingresara al departamento para "ayudar a su amigo".

"Había muchas llamas, muchísimo humo, veía siluetas, cosas en el piso, la manguera no andaba, el nivel de humo y combustión hacían imposible hacer nada. Usé dos cosas, primero la manguera y matafuegos que me fue acercando el encargado", apuntó el tercer testigo de la jornada.

Para la segunda jornada del debate estaba prevista también la declaración de un médico forense y un perito de parte de la querella, además de un médico legista, pero fueron desistidos tanto por la fiscalía como por la querella y sus declaraciones se incorporarán por lectura.

