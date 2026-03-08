Suspenden festejos de la Vendimia en Mendoza por un temporal de lluvia, viento y granizo

NACIONALES

La lluvia, el viento y el granizo que cayeron desde el sábado hasta este domingo en el Gran Mendoza , afectaron varios de los festejos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia y obligaron a modificar los planes de los turistas que viajaron para participar de los eventos del fin de semana.

Hay rutas cortadas por las intensas lluvias. La mayoría de los caminos afectados están en zona de montaña, como un tramo de la ruta 7 nacional que conecta con la villa cordillerana de Potrerillos y Uspallata y las rutas provinciales 52 y 13.

Las localidades donde golpeó fuerte la tormenta fueron Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén . También estuvieron afectados Perdriel, Luján de Cuyo, Lunlunta y Russell en Maipú , y los distritos al norte de la comuna de San Martín, Lavalle, Rivadavia y Santa Rosa .

Hasta el mediodía de este domingo hubo 193 incidentes en viviendas y calles reportados por Defensa Civil, con árboles caídos, techos caídos, turistas evacuados de cabañas (en Luján de Cuyo fueron 48 personas afectadas), casas inundadas y socavones.

El acto central de la Vendimia 2026, cuando se celebra 90 años de del espectáculo de música y baile al aire libre, se ha visto modificado por la tormenta .

El show del sábado a la noche en el teatro griego Frank Romero Day, junto al Cerro de la Gloria, pasó para este domingo, a las 21 horas. "Los modelos indican que hasta la tarde del domingo estaremos atravesando la última ventana de inestabilidad y que luego viene la mejora definitiva", informó el gobierno.

La tormenta que azotó hasta el domingo al mediodía, obligó a suspender la Vendimia Solidaria, de la Fundación Grupo América, del grupo Vila- Manzano, propietarios de América TV y Telefe, donde se esperaban 700 invitados a un almuerzo en la estancia San Isidro.

Mariana Fabbiani y Marley iban a conducir el espectáculo que permite recaudar fondos para obras benéficas. "Lo importante es la recaudación y no se verá afectada por la lluvia", dijo Marley en una breve transmisión conjunta entre los canales América y Telefe.

"El almuerzo pasará para el año que viene pero no quiere decir que la recaudación de fondos se suspenda. Grupo América realizará las acciones solidarias basadas en nuestros cuatro ejes: salud, deporte, educación y ambiente a lo largo del año", amplió Daniel Vila.

En compañía de su esposa, la conductora de TV Pamela David, el empresario mendocino aseguró: "La recaudación de este año rondó 1.300.000 dólares, aunque se espera que esa cifra aumente con nuevas donaciones".

Para el público que concurrirá al acto central de Vendimia, el Gobierno mendocino informó que a las 18 se abrirán las puertas al público. A las 21 arranca el show de danzas, música en vivo y luces. Luego se realizará la elección de la reina de la Vendimia y, como cierre está previsto el concierto de Luciano Pereyra.

Desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza recomendaron a los asistentes llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, debido a que es un show al aire libre.

Las autoridades pidieron máxima precaución para aquellas familias y grupos de amigos que quieran concurrir a los cerros para presenciar el show, por los daños que ha dejado la lluvia en el terreno.

Fuente: Clarín