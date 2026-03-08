Otro lunes sin clases para miles de chicos en la Provincia de Buenos Aires: un gremio hace paro por el Día de la Mujer

Por segunda vez consecutiva, será un lunes de dificultades para dictar clases en las escuelas públicas bonaerenses . El 2 de marzo, cuando estaba previsto el debut del ciclo lectivo hubo un paro nacional sumado a una protesta por reclamos salariales a la Provincia y los chicos se quedaron sin el clásico “primer día”. La actividad en los centros educativos arrancó el martes.

Y este lunes 9, un gremio de trabajadores estatales anunció que no asistirán a sus tareas en los centros educativos para adherir al paro nacional por el “Día de la Mujer” , que se conmemora el 8 de marzo.

Es decir: como la fecha definida en todo el mundo para recordar las luchas de las mujeres trabajadoras quedó en el calendario un domingo, ATE para un día después y complica la apertura de los establecimientos , el mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los comedores escolares que realizan los auxiliares docentes (también conocidos como porteros) que están afiliados a ese gremio.

La convocatoria que realizó el sindicato llama a una “rebelión feminista” y sostiene que para eso “unimos las luchas y salimos a las calles contra las reformas esclavistas de Milei”. El slogan del llamado que firma ATE de Buenos Aires, conducido por el dirigente Claudio Arévalo (municipal de Quilmes), asegura que “acá no se rinde nadie” e incluye una marcha en el centro porteño, a partir de las 16.30.

El impacto que tiene una medida del gremio de estatales es relativo. Golpea con más fuerza en escuelas del Gran Buenos Aires y de las ciudades grandes del interior. Y varía en función del nivel de afiliación de los auxiliares, aunque pueden plegarse (y quedan habilitados para hacerlo) aquellos agentes que no hayan firmado la ficha de ATE.

Por estas horas, en los grupos de redes de padres y en las comunicaciones de los establecimientos con las familias llegan las notificaciones relacionadas con la actividad de este lunes.

La Provincia tiene poco más de 60 mil empleados de escuelas que no realizan tareas académicas . En cada edificio escolar trabajan un mínimo de cuatro y hasta 15 auxiliares. La decisión de dictar clases -en algunos casos- la determina la directora del instituto.

“En Buenos Aires hay 10 mil escuelas en todo el territorio. Es posible que haya problemas para funcionar en un tercio de ese total. Aunque algunos serán en un turno, otros en los dos. Calculamos que puede haber entre 700 y 900 mil alumnos que no tendrán clases ”, dijo a Clarín un ex funcionario provincial que conoce los mecanismos del sistema educativo.

En todo el territorio hay 3,6 millones de estudiantes matriculados en el sector público , en jardines, primarias y secundarias. Justamente, el ciclo medio tiene contemplado comenzar la actividad regular este lunes. Hasta ahora, hubo en ese sector, llamados a mesas de exámenes y clases de recuperación que comenzaron a mediados de febrero.

La semana que terminó, estuvo marcada por una intensa gestión gremial en Buenos Aires. Es que después del paro contra el aumento que propuso Axel Kicillof, la provincia reanudó la paritaria y sobre el fin de semana se aceptó el nuevo ofrecimiento.

La Gobernación presentó una propuesta bimestral (marzo/abril), que representa un 7,5 % de mejora en los haberes. Incluye la consolidación del incremento de febrero, a cuenta de futuros aumentos, del 1,5 %. En marzo, un 5 % adicional, con base enero. En abril, un 2,5 % de incremento con base enero y una bonificación no remunerativa y no bonificable de $ 28.700 que se denominará "Compensación FONID/Conectividad".

Así, el sueldo de un maestro de grado queda en $ 800.084, en marzo y $ 850.053 en abril. Mientras que el docente con jornada extendida o completa ganará $ 1.600.168 en marzo y $ 1.700.106 al mes siguiente.

Una fórmula de incremento similar se estableció para otros sectores del empleo estatal. ATE y otros sindicatos aceptaron y firmaron la paritaria hace menos de tres días.

