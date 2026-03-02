Simuló el robo de su auto para cobrar el seguro y lo detuvieron: sospechan que lo desarmó en su taller

NACIONALES

Un mecánico de 50 años denunció que le habían robado el auto en Lomas de Zamora y lo detuvieron días más tarde, luego de descubrir que se trataba de un intento de estafa para cobrar el dinero del seguro .

Todo comenzó el 22 de febrero, cuando el hombre acudió a la Comisaría 1° y radicó una denuncia por el robo de su camioneta Peugeot Partner, color bordo . De acuerdo a su relato, el episodio habría ocurrido en la intersección de las calles Juan José Paso y Verdi .

Sin embargo, según informó el portal La Unión, los efectivos notaron inconsistencias en la versión que narró el hombre. Por esa razón, se dispuso la realización de tareas investigativas en colaboración con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) , para verificar si realmente ocurrió el asalto.

Con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores obtuvieron imágenes que desmintieron el supuesto robo y lograron establecer que se trataba de un intento de estafa con la intención de obtener la indemnización del seguro.

La principal hipótesis que analizan en la causa es que el acusado, propietario de un taller mecánico, habría desarmado el auto para acompañar su versión, evitando que se encontrara el vehículo.

Finalmente, en las últimas horas, el sospechoso fue detenido e imputado por el delito de falsa denuncia y tentativa de estafa . El mecánico permaneció demorado en la comisaría, pero recuperó la libertad después.

En el caso interviene la UFI N°8 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Grieco , que seguirá avanzando para esclarecer las circunstancias de la denuncia y determinar responsabilidades.

Fuente: TN