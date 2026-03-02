Cierra la estación Tribunales de la línea D por obras de renovación integral

Desde este lunes 2 de marzo, la estación Tribunales de la línea D de Subte cerrará sus puertas por obras enmarcadas en el Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado a cabo por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) .

Si bien la obra ya venía avanzando con la estación abierta, ahora se necesitará de un cierre total para intervenir accesos , vestíbulos , escaleras y el andén central .

De esta manera, se busca garantizar una mejor circulación y convertir la estación Tribunales en un espacio moderno, ordenado y luminoso.

Los trabajos a realizar en la estación Tribunales de la línea D de Subte incluyen:

En cuanto a la impermeabilización, se llevará adelante un trabajo de inyección , tratamiento de juntas y aplicación de productos de última generación para evitar filtraciones y humedad, uno de los problemas históricos del subte porteño.

Una de las renovaciones más destacadas será la restauración de los murales ubicados en los tímpanos de la estación, trabajo que estará a cargo de profesionales y se hará bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Además, las obras de renovación incluyeron algunos paradores del Premetro .

Actualmente, tres estaciones siguen cerradas: Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia (Línea B) .

El plan continuará en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). Además, está en licitación la remodelación de Sáenz Peña , Alberti , Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

Fuente: TN