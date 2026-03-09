Sigue avanzando la influenza aviar en el país: detectan un nuevo caso en un establecimiento avícola de Buenos Aires

NACIONALES

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves de corral (reproductores padres pesados) ubicado en el partido bonaerense de Bolívar, tras analizar muestras en su Laboratorio Nacional.

Ante la confirmación del foco, el organismo activó de inmediato las medidas previstas en su plan de contingencia y delimitó una Zona de Control Sanitario (ZCS). La misma incluye un área de perifoco de 3 kilómetros alrededor del establecimiento afectado y una zona de vigilancia que se extiende hasta los 7 kilómetros. Dentro de ese radio se intensifican las tareas de contención, bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico para identificar otras unidades productivas cercanas y posibles nexos sanitarios.

Como parte del protocolo para contener la enfermedad y evitar su propagación, agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento sanitario del establecimiento y la disposición final de las aves, junto con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección del predio, conforme a lo establecido en la Resolución N° 466/2025. Además, el organismo notificará oficialmente el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Con este hallazgo ya son cuatro los casos positivos de influenza aviar detectados en el país en los últimos días. Los anteriores fueron informados en establecimientos ubicados en Lobos y Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y recientemente en una granja de producción de huevos para consumo en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma.

Desde el SENASA aclararon que la detección del virus no afecta la producción destinada al mercado interno ni el consumo de productos avícolas, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas a través de la ingesta de carne de pollo ni de huevos. Sin embargo, la situación complica al sector exportador, debido a que se extienden los plazos para que Argentina recupere su estatus sanitario como país libre de la enfermedad.

Cabe recordar que, tras la primera detección del virus en Ranchos, e l país perdió temporalmente esa condición sanitaria y debió suspender exportaciones hacia varios destinos que mantienen acuerdos basados en ese estatus. La principal mercancía afectada es la carne aviar fresca, cuya comercialización se encuentra restringida en alrededor de 40 mercados. Entre ellos se encuentra China, el principal comprador del pollo argentino.

No obstante, el sector logró sostener envíos a más de 35 países y bloques comerciales que reconocen los criterios de zonificación , regionalización o compartimentación sanitaria, herramientas que permiten mantener el comercio exterior aun ante la detección de focos puntuales de la enfermedad.

De esta manera, cerca del 47% de los destinos internacionales continúan abiertos para los productos aviares argentinos, incluyendo carne, huevos y derivados. Según datos de la Secretaría de Agricultura, durante 2025 las exportaciones de carne aviar alcanzaron las 169 mil toneladas por un valor total de 218 millones de dólares.

