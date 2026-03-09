VILLA GESELL: murió una mujer tras ser atropellada en el acceso norte

ZONALES

Una mujer de 51 años falleció luego de ser atropellada en Villa Gesell, en un siniestro vial ocurrido el sábado 7 de marzo en la zona del acceso norte de la ciudad, a la altura de Avenida Buenos Aires al 2600, cerca del complejo Pueblo Límite.





Según se informó, el hecho fue alertado a través de un llamado al 911, lo que motivó la rápida intervención de personal policial en el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron a la mujer tendida sobre la cinta asfáltica, mientras que a pocos metros se hallaba un vehículo conducido por un hombre de 74 años.





La víctima fue trasladada de urgencia al hospital municipal, donde recibió atención médica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.





La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro del vehículo involucrado y ordenó distintas diligencias para establecer la mecánica del hecho y las circunstancias en que se produjo el siniestro.





Además, los investigadores cuentan con registros fílmicos del momento del impacto, material que ya fue incorporado a la causa y será analizado en el marco de la investigación.