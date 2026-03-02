Si tenés cubiertas de bicicleta, no las tires: cómo reutilizarlas para decorar tu casa

NACIONALES

Si cambiaste la cubierta de una bicicleta o simplemente la tenés abandonada en tu casa, no las descartes tan rápido. Con un poco de ingenio y paciencia, podés darle un nuevo uso como una estantería circular .

De esta manera, podés darle un toque moderno y canchero a cualquier parte de tu casa. Para hacerlo, solo necesitás una cubierta de bicicleta que no uses. Esta parte de la rueda puede convertirse en un marco perfecto para colgar en la pared y agregar plantas, libros o adornos .

El proceso es fácil y no se necesita ser un experto en decoración. Para poder reciclar la cubierta, es necesario que esté limpia y tener a mano maderas, tornillos y creatividad.

Antes de hacer esto, podés pintar la cubierta , según el estilo que más te guste. El resultado es una estantería circular que no solo es funcional, sino que también es un verdadero punto de atención en la decoración.

Fuente: TN