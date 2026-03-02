Envolver la canilla con una toalla con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Las canillas de casa suelen acumular cal y sarro debido a los restos de agua dura. Al estar cargada de minerales, deja manchas blancas y puede obstruir los grifos , afectando a su funcionamiento. Sin embargo, este problema puede quedar atrás con un simple truco: envolver la canilla con una toalla con vinagre .

Este método natural ayuda a eliminar la cal y el sarro que se acumulan en la superficie y los filtros de la canilla. El vinagre, gracias a su acidez, actúa como un potente desincrustante natural , disolviendo los depósitos minerales sin dañar el metal.

