Si escuchás cuervos cantar en tu casa o jardín durante el día, te contamos qué significa y por qué es bueno

Si escuchás cuervos en tu casa o jardín durante el día, no se trata de algo extraño ni negativo. Aunque durante mucho tiempo estuvieron asociados a mitos o creencias poco favorables, hoy se sabe que su presencia —y sus sonidos— tienen explicaciones naturales e incluso pueden ser una buena señal.

A continuación, te contamos qué significa, por qué ocurre y qué dice sobre el lugar donde vivís.

Los cuervos no “cantan” como otras aves, pero sí emiten distintos sonidos para comunicarse. Estas vocalizaciones forman parte de su comportamiento habitual y cumplen funciones clave para su supervivencia .

Durante el día, pueden hacerlo para:

Si estos sonidos se escuchan cerca de tu casa, es porque consideran ese espacio como parte de su entorno seguro o de tránsito frecuente . En contextos urbanos, esto tiene un valor especial: indica que el lugar aún ofrece condiciones aptas para la vida silvestre.

Escuchar cuervos en tu casa o jardín puede estar vinculado a aspectos positivos del ambiente. Entre los principales:

Más allá de lo ambiental, los sonidos de la naturaleza —incluidos los de aves como los cuervos— también influyen en el bienestar.

Aunque su sonido no sea tan “melódico”, sigue siendo parte del paisaje natural y puede:

En un contexto de ciudades ruidosas, estos sonidos funcionan como una señal de equilibrio ambiental.

A lo largo del tiempo, los cuervos estuvieron rodeados de interpretaciones culturales diversas. En algunas tradiciones, su presencia se asocia con:

Hoy, estas miradas conviven con una explicación más científica: los cuervos simplemente responden a estímulos naturales y eligen lugares donde pueden desarrollarse sin riesgos.

En estado silvestre, no existen cuervos verdaderos en Argentina ni en Sudamérica , ya que las especies de la familia Corvidae no habitan esta región. Sin embargo, hay un ave muy conocida que suele confundirse con ellos: el chimango ( Milvago chimango ).

Este animal, muchas veces apodado como el “cuervo sudamericano”, es en realidad un ave rapaz carroñera . Se destaca por su inteligencia , su capacidad de adaptación y su comportamiento oportunista , lo que le permite vivir tanto en zonas rurales como en ciudades de la Argentina.

Si notás que estos sonidos son frecuentes, no hay motivo para preocuparse ni para intentar ahuyentarlos . Por el contrario, especialistas en fauna recomiendan observar sin intervenir , ya que se trata de comportamientos naturales.

Sin embargo, hay algunas prácticas que pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable:

Fuente: TN