Científicos hallaron un hielo a 20.000 veces la presión de la Tierra y sería clave para explorar el espacio

Un grupo de investigadores logró un avance que podría cambiar lo que se sabe sobre el agua en condiciones extremas: crearon una nueva forma de hielo sometiendo agua a una presión 20.000 veces superior a la de la Tierra .

El hallazgo dio lugar a una fase inédita conocida como hielo XXI , una estructura sólida que puede formarse incluso a temperatura ambiente , algo que sorprendió a la comunidad científica.

Para obtener esta nueva forma, los científicos utilizaron una técnica extrema : comprimieron agua entre dos diamantes mediante un dispositivo especial capaz de generar presiones enormes.

El experimento se realizó con ayuda del Láser Europeo de Electrones Libres (XFEL) , uno de los instrumentos más avanzados del mundo , que permitió observar en tiempo real cómo cambiaba la estructura del agua.

Durante el proceso, el líquido pasó de un estado de alta densidad a uno de muy alta densidad , hasta formar una estructura sólida completamente nueva.

El llamado hielo XXI es la fase número 21 del agua en estado sólido , lo que demuestra que este elemento puede adoptar muchas más formas de las que se conocían.

A diferencia del hielo común, esta variante es metaestable , es decir, se mantiene en un estado delicado que puede cambiar ante cualquier alteración .

Este comportamiento abre nuevas preguntas sobre cómo se comporta el agua en condiciones extremas , especialmente fuera de la Tierra.

El hallazgo no solo es relevante para la física, sino también para la exploración espacial.

Los científicos creen que este tipo de hielo podría existir en lunas y planetas con condiciones extremas , como los satélites helados del sistema solar.

Uno de los puntos más llamativos del estudio es que el hielo XXI se formó a temperatura ambiente (alrededor de 22 °C), algo poco común en este tipo de experimentos.

Además, los investigadores lograron repetir el proceso más de 1.000 veces , lo que permitió analizar distintas formas en las que el agua puede transformarse bajo presión.

Aunque el descubrimiento abre nuevas posibilidades, los científicos advierten que todavía queda mucho por investigar sobre estas fases del hielo. El objetivo ahora es entender cómo se forman, cuánto duran y si pueden encontrarse de manera natural en otros lugares del universo.

Fuente: TN