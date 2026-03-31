Seguirá preso el celador acusado de abusar de la alumna que entró armada a su escuela en Mendoza

El caso que conmocionó a Mendoza en septiembre de 2025 volvió a cobrar fuerza este lunes después de que la Justicia decidiera dar un paso clave para el avance de la causa.

En las últimas horas, el juez Ricardo Shulz ratificó la prisión preventiva del celador acusado de abusar sexualmente de la alumna que irrumpió armada en su escuela y desató el pánico.

La resolución del magistrado se conoció tras una audiencia determinante. Allí, el fiscal Héctor Rosas expuso las pruebas que sostienen la imputación contra el hombre de 61 años, quien ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 27 de febrero pasado.

Con esta resolución, el acusado continuará detenido mientras avanza la causa judicial en su contra.

Detrás de la medida judicial que trascendió en las últimas horas persiste una historia oscura que quedó grabada en la memoria de los mendocinos.

Todo empezó el 10 de septiembre del año pasado, cuando una adolescente de 14 años llegó armada a la escuela Marcelino Blanco .

Lo que siguió fue una secuencia de tensión extrema: disparos dentro del establecimiento, docentes y alumnos paralizados por el miedo y una menor atrincherada durante horas.

Tras una tensa negociación , la adolescente entregó el arma a los efectivos del Grupo Gris de la Policía local y fue derivada al Hospital Notti para recibir atención médica y psicológica.

Pero lo que en un principio pareció un hecho aislado, con el correr de los días la investigación dio un giro inesperado. La fiscal Laura Nieto , a cargo de Delitos contra la Integridad Sexual, avanzó sobre una hipótesis que cambió por completo el rumbo del caso: la adolescente habría sido víctima de abuso.

Las declaraciones en Cámara Gesell fueron contundentes en este sentido. Según la reconstrucción judicial, la joven habría llevado el arma con la intención de atacar a quien señalaba como su agresor . Sin embargo, aquel día el celador no estaba en la escuela : tenía franco.

El delito que se le imputa al celador es abuso sexual simple, en la modalidad de tocamientos. La medida cautelar dictada este lunes busca asegurar la presencia del acusado en el juicio y proteger la investigación.

Con la prisión preventiva confirmada , la causa entra en una etapa clave, mientras la comunidad educativa y la familia de la víctima esperan respuestas de la Justicia.

Fuente: TN