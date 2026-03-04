Se vienen las lluvias: cuándo se esperan 48 horas de precipitaciones en Buenos Aires, según el SMN

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y confirmó la llegada de 48 horas consecutivas de lluvias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

Según el parte oficial, la inestabilidad comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el viernes 6 , con distintos niveles de intensidad a lo largo de ambas jornadas.

El jueves comenzará con una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40% durante la madrugada , con un aumento de la inestabilidad hacia la mañana . Por la tarde , las lluvias aisladas tendrán entre un 40% y un 70% de probabilidad, mientras que hacia la noche las precipitaciones tenderán a disminuir, con chances nuevamente ubicadas entre el 10% y el 40% .

La temperatura se moverá entre una mínima de 19° y una máxima de 24° , en una jornada marcada por cielo mayormente cubierto y ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h .

El viernes continuará el mal tiempo en la región. Durante la madrugada y la mañana se prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas , mientras que por la tarde y la noche se esperan chaparrones intermitentes . La temperatura oscilará entre una mínima de 19° y una máxima de 24°.

Si bien no se prevén tormentas severas, el SMN advierte que las lluvias podrían ser persistentes por momentos , especialmente durante la primera mitad del día.

Tras las 48 horas de inestabilidad, el panorama mejorará progresivamente.

Fuente: TN