Se viene un frente inestable, con tormentas fuertes y descenso de temperatura: las zonas afectadas

Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se viene un frente inestable, con tormentas fuertes y descenso de temperatura . El fenómeno tendrá lugar en la franja central del país y afectará principalmente a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe .

El panorama comenzará a alterarse en los próximos días con el avance de una sucesión de sistemas frontales sobre el centro de la Argentina. Estos frentes irán debilitando progresivamente el bloqueo atmosférico que predominó la circulación durante las últimas jornadas.

La centralidad de las tormentas tendrá lugar principalmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba , favoreciendo principalmente al sector agropecuario. Por el momento, el SMN no advirtió sobre una actividad eléctrica de consideración ni caída de granizo.

11 MAR | 🌧️ En los primeros días de marzo se registraron varios eventos de precipitaciones que dejaron grandes acumulados en el NOA. En el pronóstico semanal se prevé que las lluvias persistan en la región. pic.twitter.com/ehOICINiGG

Con el paso de las horas, el bloqueo térmico irá perdiendo intensidad, lo que favorecerá el ingreso de un flujo de humedad más importante hacia la región de La Pampa .

Para la región NOA, que fue la zona de mayores acumulados durante el último fin de semana, se avizora un panorama más estable , aunque con predominio de nubes e intermitentes salidas del sol.

En la previa de los diluvios, el verano se despide con todo . Según estimaciones del SMN, a partir de la semana que viene en la región del AMBA y distintos puntos del país se vivirán jornadas agobiantes y de extremo calor que perforarán los 30° C .

De esta forma y con levísimas variaciones, las alertas naranjas del SMN se mantienen vigentes para el AMBA y las principales provincias de la franja central del país , dándole lugar a una despedida con honores al período estival.

Fuente: La Nación