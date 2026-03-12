Las justificaciones y furcios del amigo de Adorni: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo”

Marcelo Grandio , quien actualmente conduce un programa en la TV Pública , es otra de las figuras que aparecen mencionadas entre los pasajeros declarados del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de carnaval. En diálogo con LN+ , Grandio dio insólitas justificaciones y protagonizó varios furcios en su explicación sobre el viaje.

“Estas cosas me sacan las ganas de seguir, no tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política” , indicó el amigo del funcionario tras afirmar que un vuelo privado “sale más barato que en un avión de Aerolíneas” . Además, precisó que Adorni pagó US$3600 por el traslado a Uruguay.

“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones . Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía” , dijo Grandio, que hospedó a Adorni y a su familia en su casa de la Parada 22 de la playa brava, en Punta del Este. Durante el descanso de Carnaval, a Adorni y Grandio se los vio en el parador Mia, frente al mar, según contaron testigos a LA NACION .

Durante la entrevista, Grandio aseguró que “todo esto le está sacando las ganas de seguir” al frente del programa que conduce en el canal estatal. Al respecto, continuó: “Yo no tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política” .

“Estaría buenísimo que terminemos de rendir cuentas con [Sergio] Massa, [Martín] Insaurralde...”, agregó. En esa misma línea, señaló: “En Radio Nacional trabajé antes que Manuel sea vocero. A mí me llamaron en TV Pública por mi trayectoria, no por ser amigo de Manuel. Voy para hacerle un favor a la Argentina. No me fui a Uruguay a evadir impuestos; me fui hace 12 años por temas personales”.

Consultado acerca del detalle del vuelo que compartió con Adorni, Grandio exclamó: “¡Llamalo a Manuel, yo qué tengo que ver, yo qué hice, no soy vocero de él!” .

Y justificó, con un claro furcio: “ Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía” .

Segundos más tarde, en la misma comunicación, el amigo del jefe de Gabinete, se volvió a contradecir: “Hace cuatro años no podía venir y vino” .

La atención sobre Grandio surge a partir de la aparición de su nombre en una lista de pasajeros de ese vuelo, en medio de la polémica generada por los viajes de Adorni .

El tema volvió a instalarse luego de que el periodista Carlos Pagni mencionara cuestionamientos por la presencia de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti , en Nueva York, junto a la comitiva presidencial, que viajó a esa ciudad para participar de la Argentina Week .

El “periodista y empresario” , según se define en su cuenta de Instagram , tiene una publicación, realizada el 18 de mayo de 2025, en la que se lo ve en una foto junto al jefe de Gabinete acompañada por el siguiente mensaje: “Felicitaciones a mi amigo eterno y colega @madorni! Grandioso trabajo realizado y merecido por todo lo que estás haciendo. Gracias totales por una Argentina potencia junto a la @lalibertadavanzaoficial. Fin. Vamos por más!!! VLLC”.

En la actualidad, Grandio conduce el programa “Giros, en línea recta” en la TV Pública y también participa en el ciclo de streaming “Gritalo Mundial!” , que realiza junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal. En sus redes sociales también afirma que integra la productora audiovisual ImHouse Productora .

El 18 de junio de 2024, cuando aún era vocero presidencial, Adorni informó que también pasaría a estar a cargo de los medios públicos. “Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable” , sostuvo ese día. Dos meses después, el 25 de septiembre de 2024, el portal de la TV Pública publicó una nota en la que anunció el inicio del programa conducido por Grandio.

