Luis Juez apuntó contra Villarruel por el aumento de los senadores: “No quiero que me digan dónde donar la plata”

Después de que el Congreso resolviera un aumento de sueldo del 12,5% para los senadores -que pasarán a cobrar $11,5 millones en bruto-, la vicepresidenta Victoria Villarruel se desmarcó y aclaró que ella no determina los salarios .

El senador por Córdoba, Luis Juez , recogió el guante y, ante las repercusiones de la medida, embistió contra la funcionaria libertaria. “ No quiero que me digan dónde donar la plata ”, aseveró en LN+ .

“Es un tema recurrente. Cada vez que se discute [el aumento de salarios a los legisladores] genera el absoluto rechazo y repudio del ciudadano común ”, manifestó Juez.

“Pero el problema no es la discusión paritaria con el gremio en que están enganchados los salarios del personal legislativo, sino que el tema es retrotraerse a esa sesión horrible en que, en 40 segundos se disparó el salario de los senadores de una manera verdaderamente escandalosa ”, recalcó el legislador por Córdoba.

En palabras de Juez, “ fuimos muy pocos los que votamos decididamente en contra y que a partir de ese día tomamos una conducta de rechazar cualquier tipo de aumento”.

IMPORTANTE A los operadores malintencionados: Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan. Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los…

En su testimonio en LN+ , el senador cordobés insistió en que ese debate fue un cisma en su vínculo con la Vicepresidenta.

“ Fue un bochorno . Fue el principio del fin de mi relación con la presidenta del Senado. Planteamos con claridad que era una vergüenza, un bochorno y que no había manera de admitirlo", aseveró Juez.

Por último, además de mencionar la adhesión a su pensamiento por parte de la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, Juez remató: “No quiero que me digan dónde donar la plata. Claramente, tengo dos o tres personas en Córdoba que van al Garrahan y ahí va a sostener esa actividad, pero no necesito hacer bandera con eso .”

Fuente: La Nación