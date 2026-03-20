Se tensa la relación entre el PRO y la LLA por el manejo de una bicameral clave para el Gobierno

Mientras el Gobierno apuesta a enfriar la actividad en el Congreso a la espera de que baje la espuma del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el caso de la cripto $LIBRA, un nuevo frente de conflicto se le podría abrir a La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados con su principal socio, el PRO, por el manejo de una comisión bicameral que es clave para la interna que mantienen Karina Milei y Santiago Caputo .

Se trata de la presidencia de la bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, que en 2024, por un acuerdo entre el kirchnerismo y el radicalismo en el Senado, quedó bajo el control de Martín Lousteau , quien con la nueva conformación del Congreso se mudó a la Cámara baja como diputado por el espacio de Provincia Unidas.

Pero Lousteau no sería una traba para el oficialismo porque el diputado radical busca consolidar su presencia en un bloque variopinto que es empujado por los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Jujuy.

Las diferencias están entre el oficialismo y el PRO, que aspiraba a quedar al frente de la presidencia de la bicameral de Inteligencia. Al parecer, Martín Menem le había prometido a Cristian Ritondo la conducción de la comisión , pero desde la Casa Rosada hicieron otra lectura de la situación.

Es que en medio de la pulseada que mantienen Karina Milei y Santiago Caputo por el control de la justicia y de los organismos de inteligencia se especula que la hermana del Presidente intentará también quedarse con el manejo de la bicameral.

Vale recordar que a fines del año pasado asumió al frente de la SIDE Cristian Auguadra, quien reemplazó a Sergio Neiffer t. El nuevo jefe de los espías es de máxima confianza de Santiago Caputo y venía desempeñándose en asuntos internos de la agencia. Tal como informó Clarín , Karina Milei quiere quedarse con el control del área y busca designar a un hombre de confianza.

Por eso, se entiende que el oficialismo aún no haya avanzado en el Congreso con la conformación de la bicameral de Inteligencia, para evitar que se repita lo ocurrido en 2024 cuando los K en alianza con la UCR le arrebataron al oficialismo la presidencia de la bicameral.

En ese momento, el Gobierno quería dejar la comisión en manos del macrista Martín Goerling o el entrerriano Edgardo Kueider, quien sigue detenido en Paraguay acusado de intentar ingresar con dólares no declarado. Sin embargo, por efecto de la misma interna, ninguno de los dos pudo asumir.

Ritondo aún no recibió una comunicación oficial de Menem anticipando que se quedaba sin la presidencia de la bicameral. Y el presidente del PRO aún confía que el Gobierno terminará avalando su designación, sobre todo por el apoyo que le dio a los libertarios en el recinto ante los avances del kirchnerismo.

Además, Ritondo quiere hacer pesar sus antecedentes como presidente de la comisión en la década del '90, cuando Miguel Angel Toma comandaba la SIDE. Incluso un operador del macrismo deslizó que "es difícil que dentro del oficialismo haya un legislador que conozca la Ley de Inteligencia como Ritondo".

Lo que dejaron en claro desde el PRO es que un acuerdo incumplido tiene que ser compensado y de no ser así puede haber problemas entre los principales socios del oficialismo en el Congreso. Por eso, Martín Menem se mantiene hermético y no dejó trascender cómo se definirá la disputa. Incluso no confirmó si el cargo será ocupado por uno de los propios.

No hay muchas opciones y el oficialismo podría argumentar que ya le dio al PRO el control de la bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que es presidida por Goerling, presidente del bloque del PRO en el Senado.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín