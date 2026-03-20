La madre de la nena de dos años hallada en un descampado en Córdoba aseguró: “Alguien me la ha llevado”

A un día del hallazgo de E., la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba y fue encontrada este jueves en un descampado cercano a su casa, la madre de la menor reveló sus sospechas: “Creo que alguien me la ha llevado”.

La niña fue encontrada por efectivos policiales a 430 metros de la vivienda familiar y a 300 metros del río , en una zona con densa vegetación del barrio San José de Cosquín. En ese sentido, Tania opinó: “(Debe haber sido) un extraño, porque mi familia y yo somos buena gente , no tenemos problemas con nadie. Somos personas de bien. Nosotros no conocemos a nadie”.

La madre argumentó que “mucha gente” había pasado por el mismo lugar donde encontraron a la menor, incluso ella misma junto a su pareja. Otro indicio que la lleva a pensar que fue secuestrada es que, al reencontrarse, llevaba el mismo body con el que desapareció, pero al revés. “Tiene sus piecitos raspados, llenos de espinas”, lamentó.

En declaraciones a la prensa, la mujer sostuvo que no le salían las palabras “de la emoción” que tenía. Agradeció a todas las personas que colaboraron en la búsqueda, que se concretó este jueves, y expresó: “ Gracias a Dios, está bien, sanita, salva. Estoy muy feliz. Me encuentro con ella super angustiada, llorando de la emoción, abrazarla y no querer soltarla”.

Además, relató que al momento del reencuentro con E. la niña presentaba solo un golpe en la frente, aunque igualmente le realizaron análisis de sangre y de orina: “Está todo perfecto. Ella es una nena que dice cositas pero no se le entiende, es una bebé”, continuó.

“Lo que pido es que quiero investigación. Esto no puede quedar así, a mi hija alguien se la ha llevado. No sospecho de alguien, pero quiero que esto se siga investigando”, cerró.

La fiscal de Cosquín Silvana Pen informó que la investigación sobre la desaparición la niña de 2 años , contempla diversas líneas de pesquisa. La funcionaria confirmó que la causa sigue abierta y aclaró que ninguna hipótesis está confirmada o descartada .

El sitio donde fue hallada, de acuerdo a las autoridades, había sido registrado previamente por los operativos policiales, lo que llevó a los investigadores a considerar que “alguien la llevó y la dejó allí”. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó que “es difícil pensar que la nena hizo ese recorrido a pie” , en referencia a los 500 a 600 metros lineales que separan la casa del lugar donde fue ubicada.

En el marco de la investigación, la fiscal Silvana Pen solicitó el secuestro y peritaje de los celulares pertenecientes al círculo más cercano de la familia . El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que en el operativo participaron más de 90 efectivos, drones con sensores térmicos y equipos de la división canes.

Respecto al impacto de la búsqueda, Pen confirmó que no hay detenidos ni demorados hasta el momento. También detalló que se analizaron registros de antenas, cámaras, 11 teléfonos celulares incautados y testimonios cruzados como parte del proceso.

Por otro lado, algunos vecinos de la zona señalaron al personal del circo . Según los testimonios, cuando fueron consultados por el caso de la niña, se desplazaron a La Cumbre. La fiscal señaló que se allanaron los lugares y se secuestraron vehículos. Esta es solo una de las posibles vertientes bajo análisis.

La búsqueda comenzó el miércoles cerca de las 14.30hs . y fue la madre quien detectó la ausencia de la menor. En el momento que desapareció, se encontraba descalza y aunque la puerta estaba abierta, los familiares tardaron en advertir su ausencia.

La Alerta Sofía fue activada rápidamente y movilizó a todas las fuerzas de seguridad nacionales , incluidas brigadas especiales del DUAR, personal de Bomberos Voluntarios y la Policía Federal, que estableció controles vehiculares en rutas de todo el país.

Fuente: Infobae