Se hicieron pasar por clientes y mataron a balazos a un almacenero de Almirante Brown

Eran las 21.10 del domingo cuando Roberto Antonio Peralta (73) estaba en su modesto negocio de la calle Santa Cruz 1110, en el barrio San José , del lado de Almirante Brown . Ya estaba por cerrar, pero después de que salieron dos clientes entraron dos ladrones al local y lo amenazaron para robarle.

No está claro qué pasó dentro del comercio, aunque la víctima se habría resistido al asalto y terminaron disparándole cuatro veces. Una de esas balas lo hirió en la ingle y Peralta terminó muerto por la gravedad de las heridas.

Roberto tenía su negocio delante de su casa, en la calle Santa Cruz 1110, entre Bolívar y Frías, en San José, una localidad en el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown, al sur del Gran Buenos Aires.

En los videos de las cámaras de seguridad de un vecino se ve la secuencia: eran las 21.11 según los registros cuando dos hombres, uno con remera blanca y otro usando una gorra, se pararon frente al negocio, que todavía estaba abierto.

Los dos se detuvieron justo en la puerta y vieron que había gente dentro del pequeño negocio, que estaba rodeado de rejas pero con la puerta abierta. Miraron para los dos lados, se pusieron las manos en los bolsillos y en la cintura, haciendo tiempo. Esperaron menos de un minuto hasta que una pareja salió con sus compras en las manos.

Los asaltantes entraron enseguida, no le dieron tiempo a Peralta de cerrar la puerta ni de acercarse a la salida, si hubiera notado alguna sospecha. Fue en ese momento en el que se ve a uno de los delincuentes abriendo una heladera y sacando algo de adentro. En apenas 20 segundos se observa un forcejeo y las ráfagas de los disparos.

Los dos hombres escaparon, se presume, en una camioneta utilitaria color roja.

Alrededor de las 21.14 lograron llamar al 911 y un patrullero entrevistó a la familia. Fue la pareja de Alberto, Mariel Noemí Soplan (59), que les contó a los policías de la comisaría 3ra. de Almirante Brown que su hijo, Javier Peralta (32), lo había subido a su auto y trasladado de urgencia al Hospital Oñativia, donde finalmente falleció alrededor de las 22.

La investigación quedó en manos del fiscal Sergio Zárate, de la fiscalía N° 3 de Almirante Brown, descentralizada de Lomas de Zamora, que ordenó que registraran las cámaras de seguridad de la zona y que tomaran declaración a los testigos.

Este martes a las 10 familiares y amigos de Peralta le dieron el último adiós en una casa velatoria de Rafael Calzada.

" Descansá en paz, negro ", lo despidió Luis, su cuñado, en una publicación en redes sociales.

La investigación quedó en manos del GTO y la DDI Lomas de Zamora, que rastrearon la camioneta roja, una Renault Kangoo.

Según pudieron establecer, llevaban alrededor de 30 minutos merodeando la zona antes de entrar al almacén de Roberto.

Después de matar, los ladrones se subieron al vehículo, conducido por un tercero.

Por las cámaras, la Policía bonaerense logró identificar la patente y la rastrearon pasando por Quilmes y Florencio Varela. Pasada la medianoche, la perdieron en Berazategui.

Para el lunes al mediodía encontraron abandonada la Kangoo en la zona de Bosques, en Florencio Varela. Gracias a las huellas y a un celular secuestrado en la escena, lograron identificar a los sospechosos.

La fiscalía pidió tres órdenes de allanamientos y así consiguieron detener a los dos acusados.

Se trata de Mario Alberto Cajal, con domicilio en Temperley y antecedentes por robo a mano armada en Quilmes y Avellaneda. Había estado preso y recuperó la libertad en 2021.

Además, cayó el presunto autor del disparo, llamado Adrián Eduardo Rodríguez, de 51 años, en El Peligro, una localidad del partido de La Plata sobre la autovía 2. También tiene antecedentes por estafa, por una causa en 2010.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín