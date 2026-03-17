Brutal intento de femicidio en Constitución: un hombre atacó a cuchillazos a su expareja y la Policía le salvó la vida

Una mujer colombiana fue atacada a cuchillazos por su expareja en el barrio de Constitución aunque fue salvada de milagro por la Policía, que la encontró apenas se produjo el intento de femicidio. El agresor, también colombiano y de 47 años, quedó detenido.

El violento episodio tuvo lugar sobre calle Salta al 1700, a metros de la estación de trenes. Allí, un hombre, luego de una acalorada discusión, atacó con un arma blanca a su expareja: la apuñaló en el cuello .

Tras el intento de femicidio, testigos avisaron al 911 y efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) encontraron herida a la mujer. Le brindaron rápida asistencia médica y pudieron controlar una hemorragia.

Además, lograron detener al agresor en la misma zona donde ocurrió el ataque. También llegaron a incautarle el cuchillo.

La mujer fue trasladada en un patrullero hacia el Hospital Elizalde, en Barracas, donde la operaron y le salvaron la vida.

El parte policial brindado a Clarín , detalló que la víctima ingresó con riesgo de vida , pero la rápida acción de los agentes permitió que ya se encuentre en su casa, fuera de peligro.

La causa quedó vinculada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 23, a cargo de Osvaldo Rappa, quien ordenó la detención del imputado por la tentativa de femicidio.

Fuente: Clarín