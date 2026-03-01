Se derrumbó parte del escenario de un boliche de Costanera: hay 9 heridos y 700 personas fueron evacuadas

NACIONALES

Parte del escenario de un boliche de Costanera se derrumbó encima del público este domingo a la madrugada: 700 personas fueron evacuadas del establecimiento y al menos 9 resultaron heridas .

La dramática escena ocurrió en el local bailable Archi Club , ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 6551 . Según pudo saber TN , también una estructura de luces se cayó encima de las mesas ocupadas por los presentes.

Las víctimas fueron asistidas por el SAME y fueron trasladadas al Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández , donde los diagnosticaron con politraumatismos.

Personal de Bomberos y Policía de la Ciudad arribó al lugar para realizar las tareas de evacuación. Además, el despliegue contó con 10 móviles sanitarios en el lugar.

De acuerdo a lo que trascendió, el escenario que se desplomó no era parte de las instalaciones del boliche , más bien, la estructura fue colocada horas antes del evento para formar parte de una función especial .

Por cuestiones de organización y correcto montaje de las instalaciones que iban a ser utilizadas, la fiesta electrónica comenzó alrededor de la 1 de la mañana, una hora más tarde de lo estipulado.

El episodio ocurrió cerca de las 5 mientras un DJ londinense realizaba su presentación. La estructura se cayó en la zona VIP del recinto , ubicada en un área que funciona como una terraza con vista al río .

Fuente: TN