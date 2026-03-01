Hay alerta por tormentas y fuertes vientos en siete provincias para este domingo

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas en algunas zonas de Mendoza , San Luis , Río Negro , Neuquén , Chubut y Santa Cruz .

Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en La Rioja , Córdoba , San Luis , Neuquén , Río Negro , Chubut y Santa Cruz .

Las áreas se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 50 mm , que pueden ser superados de manera local dependiendo la zona.

Mendoza: el sur y el sureste de la provincia se verá afectado durante la tarde y la noche por ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

San Luis: las tormentas afectarán la zona sur de la provincia durante la tarde, con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

Río Negro: la provincia se verá afectada en el sector este durante la noche, con ráfagas de hasta 60 km/h y precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

La zona cordillerana de Neuquén , Chubut y Santa Cruz será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas.

El sur de Neuquén , la zona cordillerana de Río Negro y el noroeste de Chubut presenta una alerta naranja . Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 35 mm .

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para La Rioja , Córdoba y San Luis se esperan vientos del norte a velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h .

En Neuquén , Río Negro , Chubut y Santa Cruz se esperan vientos del oeste a velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h .

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN