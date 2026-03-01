Se derrumbó un escenario en un boliche de Costanera: hay 9 heridos y 700 personas tuvieron que ser evacuadas

NACIONALES

Parte del escenario de un boliche de Costanera se derrumbó encima del público este domingo a la madrugada: 700 personas fueron evacuadas del establecimiento y al menos 9 resultaron heridas .

La dramática escena ocurrió en el local bailable Archi Club , ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 6551 . Según trascendió, una estructura de luces se cayó encima de las mesas donde había gente pasando la noche.

Las víctimas fueron asistidas por el SAME y fueron trasladadas al Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández , donde los diagnosticaron con politraumatismos.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN