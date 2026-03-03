Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios y hay 300 vecinos afectados

NACIONALES

Un fuerte susto sacudió a los vecinos de Parque Patricios este martes, cuando colapsó el techo del estacionamiento de un edificio ubicado detrás de la cancha de Huracán. El derrumbe se produjo cerca de las 04:30 en un complejo de viviendas en la calle Mafalda al 900, y generó momentos de tensión en la zona.

A pesar del impacto y la magnitud del siniestro, no se registraron heridos . Las imágenes muestran cómo el techo del garaje quedó completamente caído, cubriendo parte del sector y dejando escombros a la vista.

Tras el derrumbe, Bomberos de la Ciudad y personal de Defensa Civil se acercaron rápidamente al lugar para asegurar la zona. Además, a las tareas en conjunto se sumó el Grupo Especial de Rescate (GER) , la división K9 de perros de búsqueda y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad .

Según informó un vecino a TN , en el edificio viven al menos 500 familias en los 300 departamentos . Fueron evacuados a las 4:30 de la mañana y algunas personas escaparon con sus animales, mientras que muchos otros debieron permanecer en el edificio.

“Es realmente impresionante lo que pasó, lo que pasó no debería haber pasado, viene de hace muchos años. Hubo perdidas materiales muy grandes . No hubo ningún muerto y no hubo heridos porque fue a las 4 de la mañana, si esto hubiera pasado a las 8, habría muertos, gente aplastada ”, expresó Federico , que vive en el complejo de viviendas, en diálogo con TN .

El colapso ocurrió en un perímetro que es rodeado por el complejo de viviendas y funciona como patio interno. Por razones que aún son materia de investigación, el terreno se derrumbó sobre el estacionamiento que está debajo . Tras el impacto, 65 vehículos que se guardaban en el garaje quedaron aplastados .

“ No se controló las obras , estuvimos reclamando y creemos que el colapso fue producto de las refacciones que estuvieron haciendo”, contó el vecino.

Otra mujer que vive en el edificio agregó que el derrumbe fue una combinación de factores mal gestionados por parte de la empresa constructora, dado que el estacionamiento no tenía desagüe y por ende, entre las lluvias y la tierra, el patio se hundió hacia abajo . La loza que colapsó tiene una extensión de 50 x 70 metros.

Entre las medidas preventivas, los especialistas cortaron el suministro eléctrico y de agua del edificio. El operativo continúa en el complejo de viviendas, mientras los especialistas evalúan los daños y las posibles causas del colapso.

Fuente: TN