Incendio en un edificio en Belgrano: dos personas están atrapadas y 14 fueron evacuadas

NACIONALES

Un feroz incendio en un edificio en el barrio porteño de Belgrano dejó a dos personas atrapadas este martes a primera hora de la mañana.

El incendio se produjo durante la madrugada en el sexto piso de un edificio ubicado sobre la calle Amenábar al 1725, entre las calles José Hernández y La Pampa.

Los Bomberos Voluntarios de la Ciudad recibieron el llamado a las 6.45 y cuando llegaron al lugar tuvieron que evacuar a 14 personas.

Además de la evacuación, la dueña del departamento en el que se inició el fuego fue asistida en el lugar por una crisis nerviosa .

Según los primeros informes, las dos personas atrapadas están en el noveno piso . No llegaron a bajar debido a que el humo subió rápidamente.

Minutos antes de las 7.30 de la mañana el fuego ya había sido controlado , sin embargo, las personas atrapadas no pudieron bajar por la gran cantidad de humo.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN