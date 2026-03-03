El Vaticano sancionó a un cura de Nordelta por un inédito caso de abuso sexual y le prohibió contactarse con niños

NACIONALES

El Vaticano sancionó al cura Damián Rodríguez Alcobendas, a cargo de una parroquia dentro de Nordelta, a la prohibición perpetua para ejercer el oficio eclesiástico por un inédito caso de abuso sexual a un menor y le prohibió conectarse con niños.

La sanción fue comunicada este lunes por e l Obispado de San Isidro y es por hechos ocurridos entre 2003 y 2004 en un ámbito vinculado a su vida privada. Rodríguez Alcobendas había apelado la sanción, pero la Santa Sede rechazó el recurso.

El caso, que se diferencia de otros, no ocurrió en el ámbito de los colegios de barrios privados de la zona norte del Conurbano bonaerense en los que oficiaba como párroco, sino dentro del contexto de su vida privada y personal . El caso fue denunciado, dos décadas después y únicamente en el ámbito de la Iglesia, indicó el diario La Nación.

El episcopado de San Isidro reveló en un comunicado que el Colegio para el examen de los recursos en materia de delitos graves de la Santa Sede le comunicó al obispo diocesano, monseñor Guillermo Caride, la decisión sobre la apelación presentada por el presbítero denunciado en la causa.

"Este organismo rechazó la apelación y confirmó la culpabilidad del sacerdote en el delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor", dice el texto.

Asimismo, continuó el informe oficial, confirmó la pena de " prohibición perpetua para el ejercicio de todo oficio eclesiástico y de cualquier función directiva o administrativa en ámbitos parroquiales, seminarios e institutos vinculados a los mismos".

Rodríguez Alcobendas tampoco podrá desempeñar oficios dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Del mismo modo se le prohíbe "recibir encargos de tutorías o asesoramiento de menores de edad en cualquier ámbito".

Pero la sanción contra el cura tiene una página más, ya que durante 5 años no podrá llevar adelante públicamente el ejercicio del ministerio sacerdotal . "Se le ha impuesto un precepto penal disponiendo que en caso de incumplimiento de la pena aplicada se lo sancionará con la dimisión del estado clerical", indicó el comunicado.

Sobre el final de la misiva, la Iglesia Diocesana manifestó "su cercanía con la víctima de este delito grave".

"Le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido, y le aseguramos nuestro compromiso y oración por su vida. Extendemos esta cercanía, a todas las víctimas de abuso, reafirmando nuestra disposición permanente a escuchar, acompañar y actuar con responsabilidad y respeto, trabajando con firmeza para que prevalezca el cuidado de cada persona en nuestra diócesis".

Damián Rodríguez Alcobendas había saltado a las noticias en 2020, durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus. El aislamiento lo obligó a buscar caminos alternativos para comunicarse con sus fieles y también para conseguir donaciones . El cura hoy sancionado por el Vaticano, un lustro atrás, salió a recorrer el barrio privado con montado en una camioneta 4x4 para repartir bendiciones cerca de Semana Santa.

Era conocido en la diócesis de San Isidro como “padre Damián”. Fue sacerdote de la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y también capellán de varios de los colegios católicos ubicados dentro de este complejo urbanístico.

Previamente había enviado un mail a los vecinos explicando que pasaría a ofrecer su bendición por las calles del barrio cerrado a cambio de transferencias bancarias que servirían parra cubrir los gastos de la parroquia. Allí su imagen tomó relevancia.

Posteriormente fue desplazado de ese puesto y fue nombrado capellán del convento de Pacheco de la Congregación de las Hermanas Siervas de María.

Fuente: Clarín