Se avecinan 96 horas de un frente que traerá descenso de temperatura, lluvias y tormentas: las zonas afectadas

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 96 horas lluvias, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país tras el ingreso de un frente inestable que también traerá descenso de temperatura . Las alertas del organismo, de color amarillo, recaen principalmente en la zona central y sur del territorio.

De acuerdo al último informe del SMN, rigen alertas amarillas para los próximos cuatro días en Buenos Aires , Córdoba , La Pampa , Mendoza , San Luis , Santa Fe , Neuquén , Río Negro y Chubut .

Las áreas se verán afectadas por lluvias abundantes en cortos períodos , actividad eléctrica frecuente , ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

#BuenMiércoles Argentina 🇦🇷 🌫️ Entramos en la temporada de nieblas y neblinas. Hoy, la visibilidad estuvo reducida hasta 2 km en algunos sectores del centro-este del país. pic.twitter.com/V0lqugBzkG

Fuente: La Nación