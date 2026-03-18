Jubilados desaparecidos de Chubut: las familias de Juana Morales y Pedro Kreder lanzaron un mensaje tras cinco meses

A cinco meses de la desaparición de los jubilados en Chubut , la hija de Juana Inés Morales difundió un mensaje en el que volvió a reclamar avances en la investigación y pidió que el caso no quede en el olvido .

“No me voy a cansar de pedir lo mismo: que la verdad salga a la luz, que se investigue bien, que haya justicia... Que nadie se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas. Basta de mirar para otro lado” , escribió Aldana Botha en su cuenta de Facebook .

Pedro Alberto Kreder , de 79 años, y Juana Inés Morales , de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre en los Cañadones de Visser, a unos 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Se habían conocido apenas un mes antes de su desaparición y recorrían el sur del país.

Según se reconstruyó, la pareja se encajó con su camioneta en una zona de barro y salió a buscar ayuda . El vehículo fue hallado cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. En el lugar también encontraron una carpa, una bolsa de dormir, alimentos y agua .

Durante las semanas posteriores, los investigadores desplegaron operativos por tierra y aire . Participaron decenas de efectivos con camionetas 4x4 , además de un helicóptero y drones que sobrevolaron áreas elevadas. A pesar de los rastrillajes, no se encontraron indicios firmes sobre el paradero de Kreder y Morales .

La búsqueda se extendió más allá de los plazos habituales, pero no arrojó resultados. Con el paso de los meses, la falta de respuestas profundizó la incertidumbre de los familiares , quienes continúan reclamando avances en la causa y mantienen la esperanza de saber qué ocurrió.

Fuente: La Nación